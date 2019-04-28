تسود حالة من الضيق داخل نادي الإنتاج الحربي بسبب الاتجاه لتأجيل مباراته ضد الزمالك في الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك ضد الإنتاج الحربي يوم الأربعاء المقبل في الجولة الـ31 للدوري المصري. وذلك بين مواجهتي الفريق الأبيض مع النجم الساحلي التونسي في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم عن وجود اتجاه قوي لتأجيل مباراة الزمالك والإنتاج، وحدد مساء اليوم الأحد لإصدار القرار النهائي بشأن هذه المواجهة. (طالع التفاصيل)

وكشف مصدر في نادي الإنتاج الحربي لـFilGoal.com أن حالة الضيق تسود داخل الإنتاج ليست بسبب تأجيل المباراة وحسب، بل لأن الفريق يتدرب منذ فترة ويستعد لمواجهة الزمالك وكل تجهيزات الجهاز الفني خلال الأيام الماضية كانت لهذه المواجهة.

بالإضافة إلى حجز الفريق لفندق الإقامة الذي يقتن به الإنتاج الحربي قبل المباراة.

وأن حالة الضيق من الاتجاه لتأجيل المباراة لا يؤثر على ترحيب نادي الإنتاج الحربي بهذا القرار، لاسيما أن الزمالك يمثل مصر في الكونفدرالية الإفريقية والنادي العسكري يتمنى له التوفيق في البطولة والتأهل للنهائي ثم حصد اللقب.

ما هو الحل؟

يكشف FilGoal.com أيضا عن الحل الذي يعتقد نادي الإنتاج الحربي أنه سيحقق له مبدأ تكافؤ الفرص وهو أن يتم تأجيل المباراة على أن يلعب ضد الزمالك في المباراة الثالثة المؤجلة للأبيض حتى يحصل الفريق والجهاز الفني على فترة كافية للاستعداد مرة أخرى لمواجهة القلعة البيضاء.

الزمالك يتبقى له مباراتين مؤجلتين وإذا لم يلعب ضد الإنتاج يوم الأربعاء سيرتفع عدد المؤجلات إلى 3 مواجهات.

وفي هذه الحالة يرغب الإنتاج الحربي أن يكون ترتيبه من مؤجلات الفريق الأبيض هو رقم 3 حتى يستعد الفريق جيدا لهذه المواجهة ويعيد الجهاز الفني الترتيب لها بشكل جيد.

وكان عامر حسين كشف أيضا أنه في حالة تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج سيخوض الفريق الأبيض 3 مباريات في الفترة ما بين نصف نهائي ونهائي الكونفدرالية بدلا من مباراتين فقط. (طالع التفاصيل)

الزمالك يلتقي مساء اليوم الأحد مع النجم الساحلي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية بملعب برج العرب.

على أن تقام مباراة العودة الأحد المقبل في مدينة سوسة التونسية معقل فريق النجم.

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