الإسماعيلي يقرر تحويل سيدومير للتحقيق.. والمدرب يرفض

قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي تحويل سيدومير يانيفيسكي المدير الفني للفريق إلى التحقيق بسبب عدم قيادته للمران أمس السبت.

وكشف مجلس إدارة الدراويش أن تحويل المدرب المقدوني إلى التحقيق يأتي أيضا بسبب تصريحاته الإعلامية التي ترى الإدارة أنها مسيئة للمجلس.

وأوضح مجلس إدارة الإسماعيلي أنه تم إبلاغ المدرب بقرار الإدارة إلا أنه يرفض التحقيق حتى الآن.

وكان سيدومير قد غادر مران الفريق أمس غاضبا بسبب ما شعر به من تجاهل الجهاز المعاون الجديد له بجانب تقليص مهامه.

وقام سيدومير بمصافحة لاعبي الفريق قبل أن يترك المران اعتراضا على قرارات الإدارة.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل نادي الإسماعيلي أن سيدومير يقترب من الرحيل بسبب خلافاته مع الإدارة.

ويقع الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 37 نقطة من 28 مباراة.

ولم يحقق الفريق الفوز في أخر 5 مباريات بعد الفوز على المقاولون العرب، بثلاث هزائم وتعادلين.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة حرس الحدود يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري المصري.

اختر تشكيل الإسماعيلي الأساسي أمام حرس الحدود للخروج من كبوته.

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