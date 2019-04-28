سيد عبد الحفيظ: جميع المباريات أصبحت صعبة.. ولدينا هدف واحد هو الفوز

الأحد، 28 أبريل 2019 - 12:41

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

سيد عبد الحفيظ - لاسارتي - الأهلي - الساورة

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الأهلي على صعوبة مواجهة طلائع الجيش مساء الأربعاء في الدوري المصري موضحا أن جميع المباريات أصبحت صعبة.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات للمركز الإعلامي بالأهلي: "نحترم فريق طلائع الجيش، وجميع المباريات أصبحت صعبة للغاية وخاصة مع اقتراب نهاية مسابقة الدوري".

ويلعب الأهلي أمام طلائع الجيش مساء الأربعاء على ملعب المكس بالاسكندرية ضمن مباريات الجولة 31 من مسابقة الدوري المصري.

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وشدد عبد الحفيظ "الجميع يتطلع لتحقيق نتائج إيجابية مع اقتراب المسابقة من النهاية لذلك تزيد صعوبة المواجهات".

وأوضح مدير الكرة بالأهلي "كل مباراة لها ظروفها ولكن لدينا هدف واحد وهو الفوز من أجل استكمال مشوارنا للحفاظ على اللقب المحلي".

وتابع "كل مباراة نحقق فيها هدفنا بحصد الثلاث نقاط تبقى خطوة مهمة نحو رحلة الدفاع عن اللقب".

وأتم عبد الحفيظ تصريحاته "نثق بشدة في كل اللاعبين لمواصلة الانتصارات في الدوري من أجل الحفاظ على لقب الدوري".

ويقع الأهلي في المركز الثاني برصيد 61 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر، لكن يتبقى للأحمر مباراتين مؤجلتين.

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