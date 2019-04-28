الأهلي يعلن جاهزية إكرامي وهاني قبل مواجهة الجيش.. وانتظام الشحات في المران

الأحد، 28 أبريل 2019 - 12:28

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي - الأهلي

اطمأن الجهاز الفني لفريق الأهلي على جاهزية شريف إكرامي حارس مرمى الفريق ومحمد هاني الظهير الأيمن بعد تعافيهما من الإصابة.

وكان إكرامي يعاني من إصابة بتمزق في عضلة السمانة، بينما محمد هاني قد تعرض لإجهاد في العضلة الأمامية.

وأعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتين لاسارتي أن إكرامي بات لائقا للمشاركة بعد الاطمئنان عليه عقب مشاركته بقوة في تدريبات أمس السبت.

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وأوضح الجهاز الفني أن عودة إكرامي مع انتهاء إيقاف محمد الشناوي وظهور علي لطفي بمستوى جيد أمام المصري في المباراة الأخيرة يأتي في صالح الفريق.

وكان محمد هاني قد شارك في جزء من تدريبات الكرة أمس السبت، ومن المقرر مشاركته في مران اليوم بصورة طبيعية.

وينتظم حسين الشحات جناح الفريق في مران الأهلي المقرر إقامته عصر اليوم الأحد بعدما اكتفى اللاعب بتدريبات خفيفة في "الجيم" أمس على هامش المران الجماعي بسبب إجهاد عضلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء الأربعاء المقبل على ملعب المكس بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة 31 من مباريات الدوري العام.

بعد عودة إكرامي وهاني اختر التشكيل الأمثل للأهلي

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