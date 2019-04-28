هل يعود ماليك إيفونا للنادي الأهلي من جديد؟ سؤال طرحه الجماهير عقب تغريدة أثارت الجدل للنجم الجابوني.

وقال أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي في تصريحات لـFilGoal.com: "كل الاحترام والتقدير لماليك إيفونا لاعبنا السابق، لكنه خارج الحسابات حتى الآن بالنسبة لتعاقدات الموسم الجديد بالأهلي".

وأضاف "كل ما يتردد عن مفاوضات مع لاعبين أجانب في مختلف المراكز محط اجتهادات لا أكثر خلال الوقت الحالي".

وكتب إيفونا تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر بأنه "سيقبل العودة إلى الأهلي في حالة عرضوا ذلك عليه".

yes if I have an offer of al ahly I will come back — Malick Evouna7🇬🇦 (@EvounaMalick) April 27, 2019

إيفونا لعب في صفوف الأهلي خلال موسم 2015/2016 قادما من فريق الوداد البيضاوي المغربي، قبل أن ينتقل لفريق تيانجين الصيني، ومنه إلى كونيا سبور التركي ثم مع سانتا كلارا البرتغالي حاليا.

صاحب الـ26 عاما شارك هذا الموسم في 5 مباريات مع سانتا كلارا منذ انضمامه لهم في انتقالات يناير، لكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف.

وانتقل توفيق للحديث عن رباعي الفريق الأجنبي، فقال "هناك رغبة وتوجه للإبقاء على الرباعي الأجنبي وعدم التفريط فيهم في ظل ما يقدمونه من أداء ومساهمة في نتائج الفريق الإيجابية".

وأتم "لا يوجد أي حديث حاليا عن استبدال أي منهم بلاعب أجنبي جديد كما يروج البعض".

FilGoal.com كشف في وقت سابق بأن لا حقيقة لوصول عرض صيني لوليد أزارو المهاجم المغربي للفريق. (طالع التفاصيل)

الأهلي يملك حاليا أربعة لاعبين جدد، هم وليد أزارو، وجونيور أجايي، وجيرالدو، وعلي معلول.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري المصري.

اختر تشكيل الأهلي المثالي أمام طلائع الجيش من هنا.

اقرأ أيضا

تشكيل الزمالك المتوقع - زيزو بجوار طارق وأحداد والسعيد يهاجمان النجم

في الجول يكشف حقيقة وصول عرض صيني لأزارو

الإسماعيلي يقرر تحويل سيدومير للتحقيق.. والمدرب يرفض

مانشستر يونايتد ضد تشيلسي.. صراع التأهل لدوري أبطال

خبر في الجول - ضيق في الإنتاج الحربي بسبب الاتجاه لتأجيل مباراة الزمالك رغم الترحيب بالقرار