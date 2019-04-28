لم ينته الموسم بعد، لكن الجهاز الفني للنادي المصري بدأ الاستعداد مبكرا للموسم المقبل، والبداية في قرار استعادة حارس الفريق المعار.

قرر الجهاز الفني للنادي المصري، استعادة أحمد عبد الفتاح حارس الفريق المعار لنادي النجوم، استعدادا للموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري، استقر على تواجد أحمد عبد الفتاح حارس الفريق المعار لنادي النجوم، في قائمة المصري للموسم المقبل بعد ظهوره بمستوى جيد خلال المباريات التي شارك فيها.

ويضع المصري في خطته الموسم المقبل، الاعتماد على حراس المرمى من قطاع الناشئين أمثال محمد شحاتة ومحمد الموجي المتواجدين في تدريبات الفريق الأول حاليا، بجانب استمرار الحراس الأخرين من القطاع إيهاب العايدي حارس منتخب الشباب وعمرو البغدادي، أو السماح لأحد الحراس بالخروج معارا للحصول على فرصة المشاركة مثل تجربة أحمد عبد الفتاح.

أحمد عبد الفتاح قضى الموسم الماضي معارا لنادي الجونة في الدرجة الثانية، قبل أن يخرج معارا هذا العام أيضا لفريق النجوم.

صاحب الـ22 عاما شارك مع النجوم هذا الموسم في 9 مباريات ببطولة الدوري.

وسبق لعبد الفتاح أن حرس عرين المصري خلال الموسم قبل الماضي في بعض المباريات.

ويستعد المصري لمواجهة وادي دجلة مساء الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ31 من بطولة الدوري.

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