رسميا – الهلال يُقيل زوران.. ويستعير مدرب الفيصلي لنهاية الموسم

أعلن نادي الهلال إقالة مدربه الكرواتي زوران ماميتش من منصبه كمدير فني للفريق السعودي.

التعاون سحق الهلال بخماسية مقابل لا شيء ليُطيح به من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

خسارة قاسية للغاية لم تنتظر بعدها إدارة الهلال كثيرا، لتُطيح بالمدرب بشكل رسمي.

مجلس إدارة الهلال قرر إقالة زوان، واستعارة الجهاز الفني لفريق الفيصلي بقيادة بريكليس شاموسكا لنهاية الموسم.

وأشار الهلال في بيانه الرسمي إلى "الجهاز الفني لـ الفيصلي سيقود الهلال حتى نهاية الموسم الجاري وذلك باتفاقية تكفل بقيمتها المالية الأمير الوليد بن طلال عضو شرف النادي".

ويشرف شاموسكا على تدريب الهلال اعتبارا من اليوم السبت، ليبدأ الاستعدادات سريعا لمواجهة التعاون مرة أخرى ولكن في الدوري.

📄 في صفقة تكفّل بقيمتها "الوليد بن طلال" مجلس الإدارة يتفق مع "شاموسكا" بديلاً لـ "زوران" pic.twitter.com/mPQWzGtsUA — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) April 27, 2019

وتولى البرازيلي شاموسكا مسؤولية تدريب الفيصلي في أكتوبر من العام الماضي، وقاد الفريق في 24 مباراة في كل البطولات وانتصر 11 مرة وتعادل 6 وخسر 7 مرات.

ويحتل الفيصلي المركز السادس برصيد 43 نقطة.

وتعاقدت إدارة الهلال مع الكرواتي زوران في يناير الماضي خلفا للبرتغالي خورخي خيسوس.

وخسر الهلال أفضلية تصدره للدوري السعودي لصالحه مطارده النصر.

ويحتل الهلال المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة من 27 مباراة، بينما النصر في الصدارة بـ 64 نقطة من 28 مباراة.

ورغم أفضلية المباراة المنقوصة لصالح الهلال إلا أن خسارته أمام النصر وأدائه في الفترة الأخيرة يُقلق للغاية جماهيره فريقه من الخروج بلا ألقاب بعد خسارته لقب البطولة العربية، وهنا تحرك الإدارة لتُطيح بالمدرب.

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