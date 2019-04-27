مران الأهلي – الخطيب يحضر.. باسم علي يشارك واستمرار تأهيل عاشور وغياب الشحات

تواجد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في مران الفريق مساء اليوم السبت، فيما شارك باسم علي بشكل طبيعي بعد الخضوع للكشف الطبي.

خاض لاعبو النادي الأهلي مرانهم المسائي اليوم السبت، استعدادا لمباراة طلائع الجيش.

وشهد المران حضور محمود الخطيب رئيس النادي لمؤازرة اللاعبين، فيما عقد مارتن لاسارتي محاضرة فنية للاعبي الفريق.

وشارك باسم علي ظهير أيمن الفريق بعدما خضع لكشف طبي أثبت سلامته من الإصابة.

وغاب حسين الشحات عن المران الجماعي، فيما اكتفى حسين الشحات بأداء تدريبات خفيفة في الجيم.

من جهة أخرى، استمر تأهيل حسام عاشور وعمرو جمال لاعبا الفريق قبل المشاركة في المران الجماعي.

وواصل محمود وحيد ظهير أيسر الفريق أداء تدريبات علاجية.

وأخيرا، خاض الثلاثي مروان محسن، وإسلام محارب، ومحمد هاني، تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالجهاز الفني.

وشارك الثلاثي في جزء من تدريبات الكرة الجماعية خلال مران الفريق عصر اليوم، قبل أن يخوض الثلاثي تدريبات منفصلة بالكرة بشكل خفيف في إطار برنامجهم التأهيلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ31 من منافسات الدوري.

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