كرة يد – الأوليمبي والجزيرة متذيلا الترتيب يعطلان الزمالك والأهلي ويؤجلان الحسم لقمة الأحد

خسر الأهلي وتعادل الزمالك، فتأجل حسم لقب الدوري حتى قمة الفريقان في الجولة الأخيرة.

تعادل الزمالك مع الأوليمبي متذيل ترتيب الدوري المصري لكرة اليد، وخسر الأهلي أمام الجزيرة، ضمن مباريات الجولة الـ13 وقبل الأخيرة من دوري المحترفين لكرة اليد المصري.

الزمالك والأوليمبي

انتهت مباراة الزمالك والأوليمبي بالتعادل بنتيجة 27/27 على صالة نادي الأوليمبي في الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ13 وقبل الأخيرة من بطولة الدوري.

شوط المباراة الأول انتهى بتقدم الزمالك بنتيجة 13/9، لكن الأوليمبي عاد وعوض فارق الأربعة أهداف في الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بالتعادل.

الأهلي والجزيرة

على الجهة الأخرى، تلقى الأهلي خسارة مفاجئة من الجزيرة بنتيجة 26/25 على صالة النادي الأهلي، في الجولة قبل الأخيرة.

شوط المباراة الأول انتهى بتقدم الجزيرة بنتيجة 14/13، واستمر فارق الهدف في الشوط الثاني، ليفوز الجزيرة صاحب المركز قبل الأخير على الأهلي بنتيجة 26/25.

تعادل الزمالك رفع رصيده للنقطة الـ39 في قمة ترتيب الدوري، فيما ارتفع رصيد الأوليمبي للنقطة الـ17 في المركز الأخير.

أما الأهلي، فتجمد رصيده عند النقطة الـ38 في المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد الجزيرة للنقطة الـ22 في المركز السابع وقبل الأخير.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي مساء غد الأحد بالسابعة مساء في الجولة الأخيرة من المسابقة.

يحتاج الزمالك للفوز أو التعادل، ليحصد لقب الدوري للمرة الـ15 في تاريخه، ولأول مرة منذ عام 2016.

وعلى الجهة الأخرى، لا ينفع الأهلي إلا الفوز على الزمالك من أجل التتويج باللقب للمرة الـ23 في تاريخه.

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