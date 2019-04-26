خاص اتحاد الكرة لـ في الجول: طلائع الجيش اختار ملعب الحدود لمواجهة الأهلي

الجمعة، 26 أبريل 2019 - 19:15

كتب : بسام أبوبكر

احتفال لاعبي طلائع الجيش بهدف أحمد سمير في الزمالك

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم الملعب الذي اختاره فريق طلائع الجيش لمواجهة الأهلي في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء.

وقال حسين لـFilGoal.com:"مسؤولو الفريق اختاروا ملعب حرس الحدود لاستضافة المباراة بعدما رفض الأمن إقامتها في ملعب الجيش بالسويس".

وفسر حسين إقامة 5 مباريات من البطولة المحلية يوم الثلاثاء بالقول:"تنافس عدة فرق على البقاء في الدوري جعلنا نفضل إقامة مواجهاتها في آن واحد".

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وتنطلق مباريات الجولة 31 من الدوري يوم الثلاثاء ويلعب الإسماعيلي أمام حرس الحدود وسموحة يستضيف الجونة والنجوم يواجه الاتحاد والمصري يتحدى وادي دجلة وبيراميدز يحل ضيفا على مصر للمقاصة.

وتستكمل مباريات الجولة يوم الأربعاء ويلعب الزمالك أمام الإنتاج الحربي ويستضيف المقاولون العرب نادي الداخلية ويستضيف طلائع الجيش فريق الأهلي.

ويتصدر بيراميدز ترتيب البطولة مبتعدا بفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف وبفارق 3 نقاط عن الزمالك الثالث. ولعب بيراميدز مباراتين أكثر من القطبين.

والصراع على أشده في النصف الأسفل من ترتيب الدوري نظرا لابتعاد التاسع عن الأخير صاحب المرتبة 18 بفارق 10 نقاط فقط.

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