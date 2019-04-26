5 أسباب تدفع يوفنتوس وإنتر للفوز في دربي إيطاليا

انتهى الجدل في الدوري الإيطالي بعض الشيء في المراكز الثلاثة الأولى، يوفنتوس حسم لقب الدوري الثامن على التوالي، نابولي واصل التزامه بجعل للمنافسة شكل على الورق واحتفظ بالوصافة، إنتر أقرب لحجز المركز الثالث.

كل هذا وصراع المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا وكذلك الدوري الأوروبي مشتعلا بين 6 فرق على 4 مقاعد، لكن دوري الأبطال الأهم.

لقاء قد يدخله يوفنتوس بعدما ضمن الدوري وعينه على الأرقام الفردية، فيما يسعى إنتر لتعزيز مكانته واستعادة الانتصارات على غريمه التقليدي في دربي إيطاليا للمرة الأولى منذ 2016.

FilGoal.com يعرض بعضا من أبرز الأسباب التي قد تدفع يوفنتوس وإنتر للفوز بدربي إيطاليا غدا السبت.

رونالدو وصراع الهدافين

تراجع مركز البرتغالي كريستيانو رونالدو في ترتيب هدافي الدوري الإيطالي للمركز الرابع برصيد 19 هدفا مقابل 22 هدفا للمخضرم كوالياريلا.

الإصابة وغيابه عن المشاركة منذ منتصف مارس الماضي وتفضيل أليجري إراحته من أجل مباريات دوري الأبطال أثرت على أرقام رونالدو الذي فشل في هز شباك الأندية الإيطالية من 15 فبراير الماضي.

التسجيل في شباك إنتر الغريم التقليدي في الدربي بالدور الأول ستدفعه لوضع بصمته تلك المرة وكسر صيامه التهديفي في الدوري وإن يصبح النادي رقم 14 الذي يهز شباكه في الدوري الموسم الحالي.

كلمة يوفنتوس

البعض شكك في يوفنتوس في الأونة الأخيرة لأنه سيلتقي مع إنتر ثم تورينو ثم روما ثم أتلانتا وأخيرا سامبدوريا وجميعهم يتنافسون على مقاعد أوروبية، وقد يفتح الأمر مجالا للجدل حال نجح أحدهم في حصد النقاط أمام البيانكونيري وفتح باب التساؤلات حول "تفويت" المباريات لفريق بعينه.

لماذا لعب أمام هؤلاء بالشباب مقابل اللعب بالأساسيين أمام الخصم هذا؟، الأمر الذي تم طرحه منذ أسبوعين فقط عندما أراح أليجري جميع لاعبيه وأشرك لاعبين شباب أمام سبال وخسر بنتيجة 2-1 وأفسح لسبال فرصة تعزيز أماله في البقاء وسط تساؤلات من الفرق المتنافسة والإجابة كانت دوري الأبطال عكس الفترة المقبلة.

أليجري علق في المؤتمر الصحفي على إنه سيلعب بالقوام الأساسي في أهم مباريات الموسم غدا، مع عودة كيلليني لتعزيز صفوف فريقه، الأمر الذي يقلل من الاتهامات ضد يوفنتوس في قادم المواعيد مع انتظار ظهور الفريق أمام المنافسين الأخرين في الجولات الأخيرة.

مويس كين ومواصلة التألق

إذا أراد أليجري تجربة لاعبين جدد بكل تأكيد سيحظى مويس كين بمكانة في هجوم يوفنتوس نظرا لما يقدمه في الأسابيع الأخيرة.

ابن الـ19 عاما سجل في آخر 8 مباريات خاضها 6 أهداف مع المنتخب ويوفنتوس، منها هدفان حسما نقاط ليوفنتوس في صراع حصد اللقب.

كين سيحتاج الفرصة بشكل أكبر من أجل إثبات نفسه والتأكيد لأليجري أنه سيتشارك المسؤولية في قادم المواعيد مع رونالدو، مستغلا إصابات ماندذوكيتش وتراجع مستوى ديبالا.

إيكادري 200

بالانتقال لصفوف النيراتزوري فإن إيكاردي لن يجد فرصة أفضل من هز شباك يوفنتوس، وهو الذي يعرف كيفية التسجيل فيها بـ8 أهداف منها 5 بقميص إنتر.

تعزيز موقعه في ترتيب هدافي دربي إيطاليا بالإضافة إلى تسجيل هدف إنتر الـ 200 في يوفنتوس بتاريخ مواجهاتهم بالدوري سيكون هدفه الأساسي من أجل مواصلة عمله في مصالحة جماهير إنتر، حتى وإن كان الرحيل لا مفر منه.

خاصة أنه صاحب الهدف رقم 300 لإنتر في شباك ميلان بتاريخ مواجهات قطبي ميلانو بديربي اللامادونينا، في مواجهة الدور الأول والتي انتهت بفوز إنتر بهدف بالدقيقة 93.

إنتر لدوري الأبطال

سباليتي تحدث في المؤتمر الصحفي عن تقليص الفجوة مع نابولي خاصة وأن الفارق بينه وبين البارتينبوبي 6 نقاط.

فوز إنتر على يوفنتوس يكفل له بشكل كبير الحفاظ على المراكز الثالث وتأكيد تأهله لدوري الأبطال، بعيدا عن صداع المركز الرابع والتنافس الخماسي على المقعد الأخير.

تأهل إنتر لدوري الأبطال يزيد من حظوظ سباليتي في البقاء لتحقيقه هدف النادي للموسم الثاني على التوالي وتثبيت أركان النيراتزوري في كبرى البطولات الأوروبية.

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