صبري المنياوي لـ في الجول: ما حدث ضد دجلة عكس حالة الإسماعيلي.. سنعمل على وضع حلول سريعة

الجمعة، 26 أبريل 2019 - 15:16

كتب : ياسر الشريف

الزمالك - الإسماعيلي - أحمد سيد زيزو

قال صبري المنياوي مدير الكرة الجديد في الإسماعيلي إن ما حدث من الفريق بالهزيمة أمام وادي دجلة بثلاثية دون رد في الدوري أمس الخميس يعكسحالة الفريق السيئة.

وتحدث المنياوي لـFilGoal.com قائلا: "كان لا بد من الموافقة على العودة طالما احتاجني بيتي".

وواصل "ما حدث من دجلة عكس حالة الفريق وسنعمل على لم الشمل بين الجميع ونحاول إيجاد حلول سريعة ليستعيد الفريق توازنه ويحسن من موقفه في جدول الدوري".

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أما عطية صابر المدرب العام الجديد فقال لـFilGoal.com: "لا يمكن لنا أن نتخلى عن الإسماعيلي طالما احتاجنا".

وواصل "الوقت ليس في صالحنا بسبب تتابع المباريات ولكننا سنستغل كل دقيقة لإصلاح ما يمر به الفريق".

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع في الدوري بـ37 نقطة بعدما خاض 28 مباراة.

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