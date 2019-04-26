سواريز يجيب عن هل سيحتفل لو سجل هدفا في ليفربول

ثلاث سنوات قضاها لويس سواريز رفقة ليفربول قبل أن يرحل عنه وينتقل إلى برشلونة والآن سيعود إلى أنفيلد لملاقاة الحُمر مرة أخرى في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

فهل يحتفل سواريز حال تسجيله لهدف في شباك ليفربول؟

أجاب المهاجم الأوروجوايائي في حديثه لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية قائلا: "في التحضير للمباراة من الجيد الحديث حول امتناني الضخم لليفربول لكل ما قدموه لي".

واستدرك "لكن حينما أتواجد على أرضية الملعب لن يكون هناك أي صداقة ولا أي تفكير في اللحظات الجميلة بل سأدافع عن برشلونة بكل الفخر".

وتابع "لن توجد مشكلة للاحتفال حال تسجيلي لهدف".

ويستضيف برشلونة منافسه ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل في ملعب كامب نو قبل أن يحل هو عليه ضيفا الثلاثاء الذي يليه.

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