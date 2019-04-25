هل يكون عربي بدر أصغر لاعب في تاريخ الأهلي؟ ليس وحده من الألفية الثالثة

الخميس، 25 أبريل 2019 - 19:30

كتب : فادي أشرف

عربي بدر - لاعب ناشئي الأهلي

دخل عربي بدر ناشئ الأهلي لقائمة فريقه النهائية لمواجهة المصري، كأول لاعب من مواليد ما بعد العام 2000 في تاريخ النادي.

ولكن هل هو الأصغر في تاريخه؟

بدر من مواليد عام 2001، أي أن مشاركته ضد المصري إن حدثت ستكون بعمر الـ17 عاما.

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أصغر من لعب بقميص الأهلي هو رمضان صبحي، الذي لعب أول مباراة رسمية له مع الأحمر وهو بعمر الـ16 عاما و11 يوما.

ويلي رمضان صبحي، إكرامي الشحات، الذي شارك لأول مرة بعمر الـ16 يوما وشهرين.

ولكن العربي بدر ليس أول لاعب من مواليد ما بعد 1 يناير 2000، أو الألفية الثالثة يدخل قائمة الفريق، ليس وحده على الأقل.

الحارس مصطفى شوبير الذي ولد في 1 مارس عام 2000 دخل أيضا القائمة النهائية للفريق، ما يجعلهما أول لاعبين من مواليد الألفية الثالثة يدخلان قائمة الأهلي.

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