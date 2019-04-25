درس كروي قاس في بتروسبورت.. دجلة يقترب بشدة من البقاء بثلاثية تصعب موقف الإسماعيلي

انتصر وادي دجلة على الإسماعيلي، ليقترب وادي دجلة جدا من البقاء في الدوري رسميا، وليتصعب موقف الإسماعيلي من المنافسة على المركز الرابع.

فاز وادي دجلة على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري المصري. سجل حسام عرفات هدفين، وإبراهيما نداي هدفا.

الفوز رفع رصيد وادي دجلة للنقطة الـ34، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة الـ37 في المركز السابع.

وصف المباراة

بدأ اللقاء سجالا بين الفريقين، حتى استطاع وادي دجلة التقدم بهدف أول في الدقيقة الـ14. عرضية أرضية من إيزاكو ياقوبو من الجهة اليسرى حولها حسام عرفات من على حدود منطقة الست ياردات من أمام باهر المحمدي، مرت الكرة على يسار محمد فوزي وسكنت الشباك.

وسدد حسام عرفات كرة قوية في الدقيقة الـ19، لكن محمد فوزي تصدى لها هذه المرة.

وفي الدقيقة الـ21، عاد وادي دجلة وأضاف الهدف الثاني. عرضية جديدة من إيزاكو ياقوبو، قابلها حسام عرفات بتصويبة مباشرة من لمسة واحدة من حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك.

وأهدر أصحاب الأرض فرصة تعزيز التقدم بهدف ثالث في الدقيقة الـ40. بينية طويلة وصلت إلى محمد هلال الذي انطلق في مواجهة مرمى محمد فوزي من منتصف الملعب وتوغل داخل منطقة الجزاء مع تدخل من باهر المحمدي ومحمد فوزي، سددها هلال لكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الإسماعيلي.

ورد الإسماعيلي بمحاولات لتقليص الفارق، فأهدر بينسون شيلونجو فرصة الهدف الأول في الدقيقة الـ41 بعد عرضية من عبد الرحمن مجدي، لكنه لمسها فوق المرمى.

وأهدر الإسماعيلي فرصة جديدة في الدقيقة الـ44. تمريرة عرضية من محمد صادق من الجهة اليمنى مرت من الدفاع ووصلت إلى شيلونجو الذي تباطأ من جديد في التسديد، لكن سددها واصطدمت في الدفاع وعادت له من جديد في مواجهة عبد المنصف لكن فضل اللاعب تمرير الكرة بالكعب بغرابة لتصل سهلة إلى الدفاع الذي أبعدها، لينتهي الشوط الأول بتقدم وادي دجلة بهدفين مقابل لا شيء.

الشوط الثاني

بدأ الإسماعيلي شوط المباراة الثاني بتبديل أول من سيدومير يانيفسكي، فشارك محمد الشامي بدلا من بينسون شيلونجو غير الموفق.

استسلام إسماعيلاوي غريب

وكاد وادي دجلة ينهي المباراة مبكرا جدا، انفدرا لإبراهيما نداي في الدقيقة الـ46 ولكنه حاول وضع الكرة من فوق محمد فوزي حارس المرمى، ليبعدها الدفاع قبل أن تصل إلى حسام عرفات.

هدأ اللقاء قليلا مع محاولات إسماعيلاوية على استحياء. عرضية من طارق طه في الدقيقة الـ54، وصلت إلى محمد الشامي داخل منطقة الجزاء الذي استلمها بنجاح لكن انتظر دفاع فريق وادي دجلة حتى أبعدها من أمامه بنجاح.

ومن جديد وصل وادي دجلة لمرمى الإسماعيلي في الدقيقة الـ61 بانفراد لحسام عرفات، والذي وضع الكرة فوق رأس محمد فوزي، لكن محمد هلال حولها برأسية فوق المرمى.

دجلة يجهز على اللقاء

وأجهز وادي دجلة على اللقاء تماما في الدقيقة الـ65. تمريرة رائعة من محمد عبد المنصف، وصلت إلى إبراهيما نداي مباشرة لينفرد تماما بالمرمى ويسجل في مرمى محمد فوزي.

وتحصل أحمد رمضان "بيكام" مدافع وادي دجلة لحالة طرد في الدقيقة الـ79 بعد عرقلة لمحمد الشامي.

وعلى الفور قرر تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة التدخل، وشارك أسامة العزب بدلا من حسام عرفات لتأمين دفاعاته، لينتهي اللقاء بفوز وادي دجلة بثلاثية.

فوز وادي دجلة رفع رصيده للنقطة الـ34 مرتقيا أربعة مراكز للأمام، ليحتل المركز العاشر، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة الـ37 في المركز السابع.

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