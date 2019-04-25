نقابة الإعلاميين توقف مدحت شلبي عن التعليق لنهاية الموسم

قررت نقابة الإعلاميين إيقاف المعلق الرياضي مدحت شلبي عن التعليق لنهاية الموسم لما صدر منه من تجاوزات مهنية بحسب البيان الذي أصدرته النقابة.

وقال طارق سعدة نقيب الإعلاميين إن مجلس إدارة النقابة اتخذ قرارا بإيقاف مدحت شلبي، معلق مباراة فريقى بيراميدز والزمالك، لنهاية هذا الموسم، وعدم تعليقه على أية مباريات هذا الموسم.

وأوضح البيان أن هذا القرار جاء بسبب ما صدر من تجاوزات مهنية وأخلاقية أثناء تعليقه على المباراة مما يخالف ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني للإعلاميين.

وأضاف سعدة أنه سيتم مخاطبة قطاع قنوات النيل المتخصصة لتنفيذ القرار، مع ضرورة تقدم مدحت شلبي بأوراقه للنقابة لتوفيق وضعه بالحصول على تصريح مزاولة مهنة محدد المدة حتى يستطيع مزاولة المهنة وفقا للقانون ٩٣ لسنة ٢٠١٦ الذى يُجرم مزاولة المهنة بدون الحصول على تصريح من النقابة.

وطالب نقيب الإعلاميين جميع المعلقين بالإعلام العام والخاص بسرعة التقدم للنقابة للحصول على تصريح مزاولة مهنة.

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