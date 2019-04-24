طاقم تحكيم مكسيكي لإدارة مباراة الأهلي والمصري

الأربعاء، 24 أبريل 2019 - 19:45

كتب : عاطف شادي

الحكم روبرتو جارسيا

أسندت لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم إدارة مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي إلى الحكم المكسيكي روبرتو جارسيا.

ويلعب الأهلي ضد المصري في المباراة المؤجلة من الجولة الـ19 للدوري بملعب المكس في الإسكندرية.

ويدير الحكم المكسيكي المباراة ويعاونه كل من أندريس هيرنانديز وكريستيان كيابيك وإيريك ميراندا حكما رابعا.

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روبرتو جارسيا شارك في إدارة مباريات دورة الألعاب الأوليمبية لندن 2012، كذلك أدار مباراة صن داونز وكاشيما في كأس العالم للأندية عام 2016.

كما شارك أيضا في إدارة مباريات بطولة كوبا أمريكا عامي 2015 و2017.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 58 نقطة، بينما يأتي المصري في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.

بينما يتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة، ثم الزمالك في المركز الثاني بـ60 نقطة.

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