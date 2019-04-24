خاص خبر في الجول - اجتماع لرئيس الزمالك مع الجهاز الفني

الأربعاء، 24 أبريل 2019 - 21:31

كتب : محمد مصطفى

كريستيان جروس

اجتمع رئيس الزمالك بالجهاز الفني للفريق يوم الأربعاء للحديث حول خسارة النادي أمام بيراميدز بهدف دون رد يوم الثلاثاء في الدوري المصري الممتاز، وفقا لما علمه FilGoal.com.

وتناقش رئيس الزمالك مع كريستيان جروس مدرب الفريق في أسباب الخسارة التي جعلت النادي ثانيا في ترتيب الدوري بفارق 3 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

وشدد رئيس الزمالك لجروس أن الفريق يستطيع الانتفاض والتعويض أمام ضيفه النجم الساحلي التونسي يوم الأحد في ذهاب الدور نصف النهائي للكونفدرالية.

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وخسر الزمالك من بيراميدز بهدف سجله علي جبر ليفقد 3 نقاط في صراع قوي على لقب البطولة المصرية.

ويخوض الزمالك مباراة قوية أمام النجم الساحلي بطل كأس زايد.

ويستضيف الزمالك مباراة الذهاب في ملعب برج العرب وبعد أسبوع يحل ضيفا على التونسيين في سوسة.

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