فريق الأسبوع في فيفا 19.. بطاقة خاصة لـ حمد الله وظهور مبابي "الأسرع" وبنزيمة ورويس

أعلنت شركة EA Sports المنتجة والمطورة للعبة فيفا 19 عن فريق الأسبوع الخاصة بها والذي يُطرح في طور فيفا ألتيميت تيم (FUT( والذي شهد ظهورا خاصا للمغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر السعودي.

في طور FUT انت المدير الفني. تختار فريق وتلعب به عبر الإنترنت، لكن تذكر أن تختار لاعبيك من نفس الدوري أو من نفس البلد لكي يزيد التجانس وتناغم بينهم في أرض الملعب.

وحصل رزاق حمد الله على بطاقة ملونة وخاصة بـ "كسر الأرقام القياسية" بعدما وصل لهدفه رقم 29 وأصبح الهداف التاريخي في موسم واحد للدوري السعودي للمحترفين بعدما كسر رقم عمر السومة هداف أهلي جدة الذي سجل 27 هدفا في موسم 2015-2016.

وتواجد كريم بنزيمة هداف ريال مدريد بعدما سجل هاتريك في شباك أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني.

وحصل كيليان مبابي على بطاقة في فريق الأسبوع أيضا في مركز المهاجم الصريح بقدرات 91 بسرعة 99، وهي بطاقة مختلفة عن النسخة العادية له في اللعبة والخاصة بمركز الجناح الأيمن.

كما ظهر ماركو رويس نجم بروسيا دورتموند وإديرسون حارس مانشستر سيتي وأليكس ساندرو ظهير أيسر يوفنتوس وكليمون لينجليه مدافع برشلونة.

ولم يكن حمد الله هو المغربي الوحيد في فريق الأسبوع؛ حيث تواجد أيضا سفيان بوفال جناح سلتا فيجو الإسباني.

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