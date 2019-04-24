لعب لـ 28 ناديا.. "أبريو" يواصل جنونه ويصبح مدربا ولاعبا في السلفادور‎

يواصل الأوروجوياني سيباستيان أبريو مشواره الكروي وتعزيز رقمه القياسي والمسجل في موسوعة "جينيس" كأكثر من ارتدى قمصان الأندية المحترفة على مستوى العالم.

سيباستيان أبريو النادي :

ولعب أبريو في 28 ناديا ليصبح أكثر لاعب ارتداءً لقمصان الأندية، وأتم انتقاله وهو بعمر الـ 42 إلى سانتا تيسلا في السلفادور.

وأصبح أبريو مديرا فنيا بشكل مؤقت ولاعبا للفريق في الوقت ذاته، ليخلف المدير الفني الأرجنتيني كريستيان دياز.

وسبق للاعب المُلقب بالمجنون "لوكو" أن لعب بصفوف الفريق في 2016 محققا معهم لقب الدوري الثاني في تاريخهم، في السلفادور.

وعلق الدولي الأوروجوياني السابق على تجربته الجديدة للصحافة الأوروجويانية "بالنسبة إلى التأثير السابق الذي حظيت به في النادي وتلك الدولة، لقد قدموا لي أكثر من فرصة لمساعدتهم وتدريبهم".

وترك أبريو نادي ريو برانكو في الدرجة الثانية البرازيلية ليواصل مشواره في تجربة جديدة.

وبدأ أبريو مشواره الكروي عام 1995 بديفنسور الأوروجوياني وارتدى قمصان أندية سان لورينزو وريفر بليت وروزاريو سنترال الأرجنتيني، ناسيونال الأوروجوياني ومونتيري وأونال تايجرز وكروز أزول وكلوب أمريكا وسينالوا في المكسيك.

كما خاض مشواره الأوروبي في ديبورتيفو لاكورونيا في الفترة من 1998 وحتى 2004، وأريس اليوناني في 2010.

وارتدى قميص أوروجواي في 70 مباراة مسجلا 26 هدفا ليحصد المركز الرابع في كأس العالم 2010، وكوبا أمريكا 2011.

كما سجل ركلة الترجيح الأخيرة في شباك غانا في ربع نهائي كأس العالم 2010 على طريق بانينكا.

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