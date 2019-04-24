أحمد حسن: بيراميدز يلعب بثقة عالية؟ نضم عدد كبير من أصحاب الخبرات

أرجع أحمد حسن المشرف العام على كرة القدم في نادي بيراميدز سبب ظهور فريقه بثقة عالية في مباراتي الأهلي والزمالك لضم مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة.

وفاز بيراميدز على الزمالك بهدف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 للدوري المصري.

وقال أحمد حسن عقب المباراة لقناة أون سبورت: "حققنا فوزا هاما على الزمالك بعد أيام قليلة من التغلب على الأهلي وهذا يدل على أن بيراميدز منظومة كبيرة تعمل بطريقة احترافية على أعلى مستوى".

وأضاف "نواصل الظهور بشكل جيد وبثقة عالية أمام فرق كبيرة مثل الأهلي والزمالك، وهذا لأن الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة بداية من حراسة المرمى وحتى الهجوم".

وأكمل "الآن أصبحنا نمتلك ميزة رائعة وهي أن الفريق يعرف كيف يحقق الفوز إذا كان بعيدا عن حالته الفنية، وأصبح أيضا يستطيع الحفاظ على تقدمه والخروج من المباريات بالانتصار وهذا ظهر جيدا أمام الأهلي والزمالك".

وأتم تصريحاته "هدفنا واضح وهو المنافسة وإثبات أننا فريقا كبيرا ولا نطلب من اللاعبين أكثر من ذلك".

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