رينار يعترف: أخطأت في حق زياش.. و3 دقائق قضت على الأزمة

اعترف هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب، أنه كان الطرف المخطئ في أزمته مع لاعبه حكيم زياش قبل عامين.

زياش (26 عاما) أحد أفضل لاعبي الكرة المغربية في السنوات الماضية، كان خارج حسابات رينار في بداية ولاية المدرب الفرنسي.

وتحدث رينار عن الأزمة خلال حلوله ضيفا على إذاعة مونت كارلو الفرنسية: "تم تعييني كمدرب للمغرب، وبدأت عملي يوم الإثنين، كان من المفترض أن أقود مباراتي الأولى يوم السبت في كاب فيردي على عشب صناعي مع كثير من الرياح، مباراة بأجواء إفريقية، أعرف هذه الأجواء جيدا".

مضيفا: "ولذا لم استبعدت حكيم، كانت الأمور صعبة، ولعبنا بعدها بـ3 أيام أمام كاب فيردي مجددا في المغرب، أشركته يومها لـ25 دقيقة، وكان غير راضٍ بشكل جلي عن الوضع بالكامل".

وواصل رينار: "ارتكبت خطأ هنا، الوضع كان مشحونا، في المباراة الثالثة تأزم الموقف، ولم أستدعه مجددا".

نجم أياكس أمستردام غاب عن قائمة المغرب المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019 على أرض الجابون، بقرار فني من رينار.

ودافع رينار عن لاعبه زياش، محملا نفسه الخطأ بالكامل: "ليس هناك لوم على زياش، لم يُظهر أبدا أي شخصية سيئة، لم يكن رد فعله سيئا، بل على النقيض، لم يرتكب أي هفوة، على الرغم من أنه لم يكن راضيا".

قبل أن يكشف كيفية حل الأزمة: "بعد أن مر عام، جاء رئيس الاتحاد المغربي وأخبرني أننا في حاجة إلى زيارته، لأنه كان يقدّم موسما رائعا".

وواصل: "وافقت، أخبرته أن جودة زياش لا خلاف عليها، وأننا في حاجة إلى ذلك".

مختتما: "سافرنا إلى أمستردام، وبعد 3 دقائق من الحوار، تم حل كل شيء، عاد للمنتخب وصار مرتبطا به بشكل كبير، لقد كنت في حاجة إليه وقد اعترفت بخطأي".

زياش قاد أياكس لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا في إنجاز تاريخي بعد الإطاحة بـ ريال مدريد ويوفنتوس على التوالي، ويُنتظَر أن يكون عنصرا مؤثرا في المنافسات القارية على أرض مصر بعد شهرين.

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