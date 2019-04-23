رئيس الإسماعيلي: لا نتأخر في صرف مستحقات اللاعبين.. ولكن للخارجين عن القواعد عقابهم

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 - 17:25

كتب : ياسر الشريف

إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي

شدد إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي، أن مجلس إدارة ناديه يلتزم دائما بصرف مستحقات اللاعبين.

عثمان صرّح: "إدارة الإسماعيلي لا تتأخر في صرف المستحقات المالية للاعبين في وقتها".

وأضاف: "هدفنا أن يستأنف الفريق انتصاراته ويعود لأدائه المعروف".

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وواصل: "نريد استقرار الفريق وتحقيق ما تتمناه الجماهير".

مختتما: "وفي الوقت نفسه، نوقّع الجزاء المناسب على بعض اللاعبين الذين يخرجون عن القواعد وما يجب الالتزام به داخل الفريق".

الإسماعيلي يحتل المركز السابع في الدوري المصري برصيد 37 نقطة من 27 مباراة خاضها.

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