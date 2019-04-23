اسكواش - رامي عاشور.. الفنان الذي أمتع منافسيه قبل محبيه

"رامي عاشور شيء مختلف، هو أحد أفضل من لمس مضرب الاسكواش، بل هو الأفضل في التاريخ" هكذا وصفه الإنجليزي مالكوم ويلستروب والد جيمس الذي كان أحد منافسي الفرعون المصري في رياضة الاسكواش.

أعلن رامي عاشور الملقب بـ "الفنان" بسبب طريقة لعبه الممتعة اعتزاله رياضة الاسكواش نهائيا بسبب إصاباته المتكررة قائلا: "من المؤلم أن ترى جسدك يتحول لشيء يعيق نجاحك". (من هنا)

وكان رامي عاشور قد حصل على لقب بطولة العالم للكبار 3 مرات من قبل كثاني أكثر مصري تتويجا باللقب بعد المايسترو عمرو شبانة.

ويعاني رامي عاشور من إصابة مزمنة في القدم منذ الصغر وأجرى وقتها عملية جراحية وتتسبب حتى الآن في شعوره بآلام قوية متكررة نتيجة لعدم تحملها للمجهود.

ورغم ذلك نجح رامي في الفو ز بـ40 لقبا من 55 مباراة نهائية خاضها طوال تاريخه متسلحا بمقولته الشهيرة "كلما زاد الألم زاد الإصرار".

وكان رامي يغيب عن الكثير من البطولات بسبب الإصابة وعندما يعود يقدم مستويات رائعة بل ويتوج بالألقاب، ونجح في كتابة تاريخ لنفسه يضعه وسط أساطير اللعبة.

ويرصد لكم FilGoal.com تصريحات بعض نجوم الاسكواش سابقا وحاليا عن الأسطورة رامي عاشور ومشواره:

"عندما يشارك رامي عاشور في بطولة ففي النهاية إما نقول له أمنياتنا بالشفاء العاجل أو مبروك التتويج، لا يوجد خيارا ثالثا" هكذا كان رد فعل الألماني سيمون روزنر على انسحاب رامي عاشور خلال أكثر من بطولة بسبب الإصابة.

وصل رامي عاشور لمرحلة في نهاية مشواره تجعله يفوز باللقب إن شارك في البطولة كاملة في حالة عدم اضطراره للانسحاب بسبب الإصابة.

"لا أشعر بالعار لخسارتي أمام رامي عاشور، لم أرتكب أي خطأ طوال المباراة بل بالعكس فخور بالأداء الذي ظهرت به، كل ما في الأمر فقط أن رامي كان في مستواه وكان أفضل مني على جميع المستويات سواء الفنية أو البدنية" تعليق من الإنجليزي جيمس ويلستروب على خسارته للقب بطولة بريطانيا المفتوحة أمام رامي عاشور في 2013.

في ذلك العام نجح رامي عاشور في التتويج بلقب بطولة بريطانيا المفتوحة أحد أعرق بطولات اللعبة، وكان ذلك اللقب غائبا عن مصر منذ 47 عاما.

وكان لمالكوم ويلستروب والد جيمس تصريحات في كتابه عن رياضة الاسكواش يقول فيه عن رامي: "إنه مختلف، يتحرك أفضل من أي لاعب آخر في اللعبة ولديه مهارات رائعة، لقد أضاف لتلك الرياضة الكثير".

ويعتبر رامي عاشور نقلة كبيرة في رياضة الاسكواش على مستوى القاعدة الجماهيرية وترويج اللعبة -وفقا للاعبين والمسؤولين عن اللعبة- إذ كانت تمتاز مباريات اللاعب المصري بحضور جماهيري كبير.

لم يقتصر الحضور الجماهيري لمباريات رامي عاشور في البطولات المقامة في مصر فقط، بل كان ذلك الأمر ممتد عالميا من أجل التمتع بطريقة لعبه.

"لطالما تم سؤالي كثيرا عن من هو المنافس الأقوى خلال مواجهاتي السابقة؟ وتبقى إجابتي دائما هو رامي عاشور، أشعر بالفخر لعدد المرات التي لعبتها ضده، لقد نجح في الرفع من شأن لعبة الاسكواش إلى مستويات جديدة، إنه أسطورة حقيقية" تعليق الإنجليزي نك ماثيو على اعتزال رامي عاشور.

وكان ماثيو أبرز منافسي رامي عاشور بعد بزوغ النجم المصري في تلك اللعبة ووصل التنافس على أشده بين الثنائي على قمة التصنيف العالمي للعبة في ذلك التوقيت.

وبعد حقبة المنافسة بين نك ماثيو ورامي عاشور، ظهر محمد الشوربجي الذي أصبح بعد ذلك منافسا قويا لعاشور.

ورغم تفوق عاشور على الشوربجي في أكثر من مناسبة والتتويج بلقبين من بطولة العالم على حسابه بالإضافة للفوز بلقبين من بطولة الجونة الدولية على حسابه أيضا، إلا أن محمد الشوربجي أعرب أكثر من مرة عن افتقاده للعب ضد رامي عاشور.

وحقق محمد الشوربجي بعد ذلك لقب بطولة العالم 2017 بالإضافة للتتويج بلقب الجونة مرة عام 2016.

وعن منافسة رامي عاشور قال الشوربجي في ديسمبر الماضي: "أفتقده كثيرا، أتمنى أن يعود من جديد وأن نتنافس مجددا".

وتابع "عندما ألعب ضد رامي عاشور أرى في نفسي قدرات لم أكن أعلم أنني أتمتع بها، أقدم أفضل ما لدي بغض النظر عن النتيجة في النهاية".

وأتم الشوربجي تصريحاته "في نهائي الجونة 2015 خسرت أمام رامي بنتيجة 3-2 وحسم الشوط الفاصل 12-10 ووصف البعض تلك المباراة بالأفضل في تاريخ اللعبة، ماذا سأريد أكثر من أكون جزءا من ذلك، دائما مبارياتنا ما تكون بتلك الندية مثل نهائي بطولة العالم 2014".

إنجازات رامي عاشور:

توج رامي عاشور بلقب بطولة العالم 3 مرات، ولقب وحيد من بطولة بريطانيا المفتوحة.

وتصدر عاشور التصنيف العالمي للعبة 21 شهرا.

وفي 2006 كان رامي عاشور أول لاعب في العالم يتوج بلقب بطولة العالم للناشئين مرتين.

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