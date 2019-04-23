تشكيل الزمالك المتوقع – مفاضلة خلف عمر السعيد.. دور "جديد – قديم" لـ كهربا؟

لا يوجد مفاجآت في خطي الدفاع والوسط بالنسبة لتشكيل الزمالك المتوقع ضد بيراميدز، لكن المفاضلة ستكون في الخطوط الأمامية.

الزمالك ضرب بغياب خالد بوطيب للإصابة وحميد أحداد لعدم الجاهزية الفنية، لذا ينبغي على كريستيان جروس المدير الفني للفريق تغيير بعض الأمور في الصفوف الأمامية.

سيناريوهان في ذهن جروس

السيناريو الأول قد يكون إبقاء محمود عبد المنعم "كهربا" والدفع بأحمد سيد "زيزو" في الجناح الأيسر، مع الدفع بكهربا في مركز المهاجم إذا حدث تراجع في مستوى السعيد خلال المباراة.

قائمة الزمالك لا تضم من المهاجمين سوى عمر السعيد.

السيناريو الثاني هو الدفع بكهربا أساسيا والحفاظ على زيزو على دكة البدلاء، مع إجراء نفس التبديل في حال تراجع مستوى السعيد الذي قاد الفريق للفوز على الإسماعيلي، بالدفع بزيزو مكانه وإشراك كهربا كمهاجم صريح.

كهربا لعب من قبل كمهاجم مع منتخب مصر، خلال كأس الأمم الإفريقية الماضية وكأس العالم إبان فترة المدرب هيكتور كوبر.

وبالتالي، يصبح تشكيل الزمالك المتوقع..

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: حمدي النقاز - محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – عبد الله جمعة

الوسط: طارق حامد – محمد إبراهيم – يوسف إبراهيم "أوباما" – إبراهيم حسن – أحمد سيد "زيزو" (محمود عبد المنعم "كهربا")

الهجوم: عمر السعيد

اختر تشكيل الزمالك ضد بيراميدز

اقرأ أيضا:

شوبير: عرض علي رئاسة قناة الأهلي 3 مرات.. وهذه نصيحتي للخطيب

ديلي ميل: النني ضمن 5 أسماء على قائمة المغادرين من أرسنال نهاية الموسم

حكم بيراميدز والزمالك.. وصف المباراة "بالخطيرة" واعترف بخطأ ارتكبه وأثار غضب سولشاير

رسميا - رمضان السيد مديرا فنيا لفريق النجوم

نيفيل ينتقد 6 لاعبين في يونايتد: مارسيال يتمشى وبوجبا عاد لمستواه مع مورينيو

5 معلقين لمباراة بيراميدز والزمالك