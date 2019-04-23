قائمة المصري - عودة شوشة واستبعاد جريندو أمام الأهلي

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 - 14:53

كتب : أيمن عيد

أحمد حمدي - صلاح محسن - الأهلي - المصري

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري قائمة الفريق أمام الأهلي في لقاء يوم الخميس المؤجل من الجولة 19 من الدوري الممتاز.

وعاد للقائمة المدافع أحمد شوشة بعدما غاب عن المباراة الماضية أمام الإسماعيلي للإيقاف، فيما تم استبعاد محمد جريندو.

وجاءت القائمة كالآتي.

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حراسة المرمى: أحمد مسعود ، محمود السيد ، الناشئ محمد شحاتة.

الدفاع: أحمد شوشة، محمود حمد، إسلام أبو سليمة، مصطفى طيارة ، كريم العراقي، الناشئ حسام أشرف.

الوسط: عمرو موسى، فريد شوقي، إيزي ايميكا ، سعيدو سينبوري، إسلام عيسى، محمد جابر، أحمد ياسر، عبد الناصر دي ماريا، عمر كمال عبد الواحد، حسين رجب، الناشئ مصطفى أيمن.

الهجوم: محمود وادي ، أوستين أموتو.

المباراة بين الفريقين تم نقلها إلى ملعب حرس الحدود بالمكس بدلا من استاد الجيش بالسويس.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة بعدما خاض 26 لقاء.

أما المصري فيحتل المركز الرابع بـ46 نقطة بعدما خاض 28 لقاء.

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