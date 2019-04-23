لن يقام في السويس.. إبلاغ طلائع الجيش باختيار ملعب بديل لمواجهة الأهلي

مباراة الأهلي وطلائع الجيش لن تقام على ملعب الجيش بالسويس، وعلى الأخير أن يحدد ملعب بديل للمواجهة.

الأهلي يلتقي مع الطلائع في الأول من شهر مايو المقبل ضمن الجولة 31، وكان من المقرر أن تقام على استاد الجيش بالسويس، قبل أن يتغير ملعب اللقاء.

وأبلغت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم نادي طلائع الجيش بترشيح ملعب بديل للقائه مع الأهلي لعدم موافقة الأمن على إقامته بالسويس، حسمبا أعلن اتحاد الكرة.

لجنة المسابقات كانت قد أعلنت أيضا نقل مواجهة الأهلي والمصري يوم الخميس إلى ملعب حرس الحدود بالمكس، بعدما رفض الأمن إقامته بالسويس.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة بعدما خاض 26 لقاء.

أما المصري فيحتل المركز الرابع بـ46 نقطة بعدما خاض 28 لقاء.

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