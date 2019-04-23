لن يقام في السويس.. إبلاغ طلائع الجيش باختيار ملعب بديل لمواجهة الأهلي

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 - 13:48

كتب : عاطف شادي

أحمد الشيخ - الأهلي - طلائع الجيش

مباراة الأهلي وطلائع الجيش لن تقام على ملعب الجيش بالسويس، وعلى الأخير أن يحدد ملعب بديل للمواجهة.

الأهلي يلتقي مع الطلائع في الأول من شهر مايو المقبل ضمن الجولة 31، وكان من المقرر أن تقام على استاد الجيش بالسويس، قبل أن يتغير ملعب اللقاء.

وأبلغت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم نادي طلائع الجيش بترشيح ملعب بديل للقائه مع الأهلي لعدم موافقة الأمن على إقامته بالسويس، حسمبا أعلن اتحاد الكرة.

أخبار متعلقة

لعدم ورود الموافقات الأمنية.. نقل مباراة الأهلي والمصري إلى استاد المكس مستشفى الأهلي - نيدفيد يخضع للجراحة اليوم.. وصبحي يبدأ مرحلة تأهيل جديدة شوبير: عرض علي رئاسة قناة الأهلي 3 مرات.. وهذه نصيحتي للخطيب

لجنة المسابقات كانت قد أعلنت أيضا نقل مواجهة الأهلي والمصري يوم الخميس إلى ملعب حرس الحدود بالمكس، بعدما رفض الأمن إقامته بالسويس.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة بعدما خاض 26 لقاء.

أما المصري فيحتل المركز الرابع بـ46 نقطة بعدما خاض 28 لقاء.

اختر تشكيل الأهلي أمام المصري:

اقرأ أيضا:

نقل مباراة الأهلي والمصري إلى استاد المكس

تشكيل الزمالك المتوقع – مفاضلة خلف عمر السعيد.. دور "جديد – قديم" لـ كهربا؟

اسكواش - رامي عاشور.. الفنان الذي أمتع منافسيه قبل محبيه

حكاية الكاستن مسعد نور.. "لاجئ" واجه فاروق جعفر وصنع أسطورته مع المصري

كلوب ينهال بالمديح على صلاح وماني وفيرمينو

سولشاير يرفع راية التحدي في وجه مانشستر سيتي

الأهلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

بين جرأة بيراميدز "النسبية" وصلابة الزمالك.. لعبة الشطرنج بين دياز وجروس 4 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا: خسارة يونايتد من إيفرتون تزيد الدربي صعوبة 33 دقيقة | أوروبا
أيان راش: ما رأيته في تدريبات ليفربول يجعلني أتوقع النجاح 58 دقيقة | أوروبا
تقارير: ميلان يستغل أزمة إنسيني.. وسوسو الحل‎ ساعة | أوروبا
جوارديولا يلمح لانتهاء موسم دي بروين: لن يشارك أمام يونايتد ساعة | أوروبا
أغلى راتب في العالم وسجل في الأهلي.. كونكا يعلن اعتزاله ويتوجه للعب الجولف‎ ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيراميدز يوضح تفاصيل اشتباكات ما بعد المباراة.. والأهلي يمتنع عن الرد 2 محمد صلاح لـ في الجول: نادي مصر سيكون مثل بيراميدز.. والزمالك بطل الدوري هذا الموسم 3 كاراجير: أُفضل خسارة خدمات صلاح عن ساديو ماني 4 تركي آل الشيخ: الأهلي سيكون بطلا للدوري.. وتلك أسباب عدم تتويج الزمالك

قد ينال إعجابك