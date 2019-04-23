إبراهيموفيتش منتقدا تقنية الفيديو: أنا الدوري الأمريكي‎.. الحكم كان يشرب القهوة

هاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب لوس أنجلوس جالاكسي استخدام تقنية الفيديو في الدوري الأمريكي.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : لوس أنجلس جالاكسي

وحقق جالاكسي الفوز على هيوستن دينامو بهدفين مقابل هدف، في مباراة شهدت تسجيل السلطان هدف فريقه الأول من ركلة جزاء، حيث حصل الضيوف على ركلة جزاء نجحوا في ترجمتها لهدف التعادل في الشوط الثاني ليصب إبراهيموفيتش غضبه على حكام تقنية الفيديو عقب المباراة.

وعلق إبرا على ركلة الجزاء عقب نهاية اللقاء "لقد تحدثنا عن الأمر المرة الماضية. الحكم يستطيع ارتكاب الخطأ لكن من يعلوه يشاهد الإعادة ولا يستطع تحديد الأمر، لقد ظهر الموقف بأنها خطأ من خارج منطقة الجزاء وليست ركلة جزاء".

وواصل لاعب ميلان ويوفنتوس وإنتر السابق "لا أريد الاعتراض كثيرا لكن أعتقد أن الحكم كان يشرب القهوة أثناء حدوث الأمر ولم يكن يشاهد المباراة، لم يمنحوا حكم الساحة فرصة مشاهدة اللقطة".

وتابع "لا أعرف إذا كان الأمر بمثابة غرور لا أريد أن أبدو منتقدا ولا أريد المبالغة لإن الدوري الأمريكي قد يعاقبني لكني لست قلقا لأنني الدوري الأمريكي".

مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق سجل 7 أهداف في 5 مباريات الموسم الجاري، فيما سجل 22 هدفا الموسم الماضي.

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