مستشفى الأهلي - نيدفيد يخضع للجراحة اليوم.. وصبحي يبدأ مرحلة تأهيل جديدة

يجري كريم وليد "نيدفيد"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم جراحة غضروف الركبة في ألمانيا على أن يعود إلى القاهرة في غضون أسبوع لاستكمال برنامجه العلاجي.

وحدد الطبيب المعالج لنيدفيد اليوم موعدا للجراحة بعد الاطلاع على كافة التقرير الطبية وخضوعه للفحوصات اللازمة قبل الجراحة.

وخضع لاعب الأهلي لكشف طبي تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس الهيئة الطبية بالنادي، وتمت الموافقة على سفر اللاعب بعدما أثبتت الأشعة إصابته بتمزق في غضروف الركبة.

وكان نيدفيد قد تعرض لإصابة خلال مشاركته في مباراة مصر المقاصة التي أقيمت على استاد بتروسبورت يوم 10 أبريل الجاري، في إطار مواجهات الجولة الـ28 ببطولة الدوري العام والتي انتهت بفوز الأهلي.

وأكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن رمضان صبحي لاعب الفريق بدأ مرحلة جديدة من التأهيل؛ تمهيدا لعودته من جديد إلى العودة للمشاركة في المران الجماعي وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وبدأ صبحي الركض حول الملعب ضمن برنامجه التأهيلي الذي يخضع له؛ للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية.

ووفقا للجهاز الفني فإن اللاعب يؤدي برنامجه التأهيلي في القاهرة، خاصة أن اللاعب اشتكى من شد في العضلة الأمامية وينفذ برنامجا تأهيليا للعودة من جديد إلى المشاركة الجماعية.

ويخضع محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق عصر اليوم لتحديد فرص مشاركته في المران الجماعي بعد تعرضه للإصابة بكدمة في الركبة خلال مشاركته في المران الذي أقيم أمس على ملعب التتش.

وكان وحيد قد غادر مران الفريق أمس بعد تعرضه لكدمة، فيما يتحدد اليوم فرص مشاركته في المران الجماعي.

ويؤدي الأهلي مرانه عصر اليوم في إطار استعداداته لمواجهة المصري التي تقام مساء الخميس المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ19 في بطولة الدوري العام.

وعقد الجهاز الفني للفريق أكثر من جلسة خلال الفترة الأخيرة لمشاهدة ملخص مباريات المصري، والوقوف على الجوانب الفنية قبل المباراة التي تجمع الفريقين مساء بعد غد الخميس والمؤجلة من الأسبوع الـ19 في بطولة الدوري العام.

وشاهد مارتن لاسارتي المدير الفني أكثر من ملخص لمباريات المصري مع جهازه المعاون؛ للوقوف على طريقة اللعب وبعض الجوانب الفنية.

ويؤدي الأهلي مرانه عصر اليوم على ملعب التتش، فيما يختتم الفريق تحضيراته في القاهرة صباح غدٍ الأربعاء قبل الدخول في معسكر مغلق.

اختر تشكيل الأهلي أمام المصري:

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