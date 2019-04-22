يرى تامر عبد الحميد نجم خط وسط الزمالك السابق أن محمود عبد العزيز "زيزو" هو الأنسب لتعويض غياب فرجاني ساسي في مباراة بيراميدز.

ويلعب الزمالك غدا الثلاثاء ضد بيراميدز ضمن الجولة الـ26 للدوري المصري في المباراة التي تقام بملعب الدفاع الجوي.

ويفقد الزمالك نجمه التونسي فرجاني ساسي لعدة أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة حسنية أغادير المغربي في الكونفدرالية الإفريقية.

FilGoal.com سأل نجوم الزمالك والكرة المصرية السابقين عن رأيهم في المباراة ومن الأقرب للفوز وكيف سيكون شكل المنافسة على لقب الدوري، وأيضا كيف يستطيع الزمالك إيقاف خطورة نجوم بيراميدز في المباراة.

وقال تامر عبد الحميد لـFilGoal.com: "محمود عبد العزيز هو الأنسب لتعويض غياب ساسي في وسط الملعب على أن يكون له أدوارا دفاعية بجانب طارق حامد لغلق المساحات أمام خط وسط بيراميدز القوي".

وأضاف "الزمالك يجب أن يلعب بطريقته المعتادة على أن يكون ثنائي الارتكاز أصحاب مهام دفاعية".

وشرح دونجا "الزمالك أقرب للفوز، شاهدت بيراميدز ضد الأهلي سجل هدفا وأهدر آخر وظل يدافع طوال المباراة والفريق الأحمر أهدر أمام مرماه الكثير من الفرص".

من يعوض خالد بوطيب؟ أجاب تامر عبد الحميد "عمر السعيد هو الأنسب لقيادة هجوم الزمالك في هذه المباراة".

وواصل تصريحاته "إذا حقق الزمالك الفوز بالمباراة سيحصل اللاعبون على دفعة معنوية قوية تقربهم من الفوز بلقب الدوري رغم أن المنافسة ستستمر للنهاية مع الأهلي وبيراميدز".

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة بفارق الأهداف فقط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراتين أكثر من الأبيض.

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