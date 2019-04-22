السومة يهزم العملاق بيرانواند ويخلّد اسمه في سجلات أهلي جدة

قاد عمر السومة فريقه الأهلي السعودي، للفوز على بيرسبوليس الإيراني بهدفين مقابل هدف واحد، على ملعب آل مكتوم، في الجولة الرابع من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

السومة سجّل هدفي المباراة للأهلي، بينما سجّل شجاع خليل زاده هدف بيرسبوليس الوحيد في اللحظات الأخيرة.

ليرفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، ويتجمّد رصيد بيرسبوليس عند 4 نقاط في المركز الرابع.

السومة افتتح التسجيل في الدقيقة 30 من ركلة جزاء عجز الحارس الدولي الإيراني المتخصص علي رضا بيرانواند عن إبعادها.

المهاجم الدولي السوري لم يكتف بذلك، بل أضاف هدفا ثانيا من ركلة حرة مباشرة رائعة في الدقيقة 83.

قبل أن يقلّص خليل زاده الفارق في الثواني الأخيرة للفريق الإيراني.

هذان الهدفان رفعا رصيد السومة مع الأهلي في دوري أبطال آسيا إلى 15 هدفا إجمالا، ليصير الهداف التاريخي لفريق مدينة جدة في المسابقة.

بينما تأزم موقف بيرسبوليس الذي حل وصيفا في النسخة الماضية من دوري الأبطال.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، واصل الإسباني شابي هيرنانديز تألقه، وقاد السد القطري للتفوق على باختاكور الأوزبكي بهدفين مقابل هدف واحد، في ملعب جاسم بن حمد.

قائد برشلونة السابق افتتح التسجيل للفريق القطري في الدقيقة التاسعة، قبل أن يعدّل إيجور كريمتس النتيجة في الدقيقة 30، فيما خطف الجزائري بغداد بونجاح هدف الانتصار في الدقيقة 87 من صناعة شابي.

ليرفع السد رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، ويتجمد رصيد باختاكور عند 5 نقاط في المركز الثالث.

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