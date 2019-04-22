تأكد غياب بوطيب ضد بيراميدز.. وأحداد جاهز طبيا للمشاركة مع الزمالك

الإثنين، 22 أبريل 2019 - 17:22

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة - خالد بوطيب

تأكد غياب خالد بوطيب مهاجم الزمالك عن مواجهة الفريق ضد بيراميدز غدا الثلاثاء.

بوطيب تعرض لإصابة بكدمة في الركبة خلال مباراة الإسماعيلي التي فاز بها الأبيض 2-0، ليخرج مستبدلا ويحل عمر السعيد في محله.

ولم يشارك بوطيب في مران الفريق أمس الاثنين، ليصبح بعيدا عن مواجهة بيراميدز.

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وسجل بوطيب هدفين في 9 مباريات في الدوري المصري هذا الموسم بعد انضمامه من مالاتياسبور التركي في يناير الماضي.

ومن ناحية أخرى، تأكدت جاهزية حميد أحداد للمباراة.

ولم يسجل أحداد في 9 مواجهات في الدوري هذا الموسم.

أحداد غاب عن مران أمس الأحد بسبب إجهاد عضلي، إلا أنه يعد جاهزا طبيا للمباراة ولتصبح مشاركته من عدمها في يد المدير الفني كريستيان جروس.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 60 نقطة من 26 مباراة، ثم بيراميدز بنفس عدد النقاط ولكن من 28 مباراة، بينما الأهلي في المركز الثالث بـ 58 نقطة من 26 مباراة.

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