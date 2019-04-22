المصري يكشف حقيقة تكفل بيراميدز بتكاليف حكام مباراة الأهلي

كشف عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري حقيقة الأنباء التي ترددت عن تكفل نادي بيراميدز بتكلفة الحكام الأجانب.

وقال حلبية في تصريحات لبرنامج (ستوديو 93.7) على أون سبورت إف إم: "حقيقة الموقف أنه أحيانا تشعر أن المواضيع قد انتهت ويبقى أن نشعل الجمر لنزيد الأمور اشتعالا، الاتهامات بأن نادي بيراميدز سيسدد تكلفة الحكام الأجانب غير صحيحة بالمرة".

وأضاف "ما الذي يجعلني أتواصل مع بيراميدز أو الزمالك مثلا، وما علاقة أي ناد آخر بموضوعي؟ هل أنا ألعب لمصلحة الزمالك أو بيراميدز؟ نحن نعمل من أجل مصلحة المصري فقط".

عضو إدارة المصري أتبع "حققنا التعادل أمام بيراميدز وجعلناهم يتعثرون أمامنا، هل اتفقنا معهم على ذلك؟".

واستكمل "الدوري مشتعل في كل المراكز، ونحن نحترم جميع الحكام المصريين، وهناك قواعد لجلب الحكام من أوروبا وتحديدا في المقابل المادي، أعفينا الحكام المصريين من الحرج والعرب أيضا رغم احترامي للجميع، سيتكفل المصري بدفع 25 ألف دولار".

حلبية واصل "المصري هو من دفع المقابل المادي، في السابق رفضنا منحة من المستشار تركي آل الشيخ على الملأ كمكافأة لتأهلنا في الكونفدرالية، ولم أضم من بيراميدز أي لاعب، هناك احترام متبادل، المصري ليس من مصلحته أن يعادي أي نادي، يجب أن تكون هناك روح الحماسة فقط ليس إلا".

واسترسل "حتى مجرد التلميح بأن هناك تواصل غير مقبول، نحن لا نرد إلا في الملعب".

وأوضح "المصري طلب حكام أجانب لأن ظروف الجدول تجبره على ذلك لأننا نعرف من نواجه والظروف التي نواجهه فيها".

واستطرد "هذه المباريات التي تُلعب هذا الأسبوع تحدد بطل الدوري بنسبة كبيرة، بالإضافة إلى محاولة اللحاق بالمركز الرابع والفرق التي تنافسنا".

ثم أكمل "الأهلي عندما يطلب حكام أجانب يتم الاستجابة، هذا من حق الجميع، ومن حقي كنادي مصري أن أنظر للأمور بشكل معين يخدم مصلحة فريقي".

وأتم "أخيرا لم يتم إبلاغنا بجنسية طاقم التحكيم ولكن من المؤكد أنه سيكون من أوروبا".

ويستعد المصري لمواجهة الأهلي مساء الخميس المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ19 للدوري المصري.

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