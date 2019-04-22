جهاد عامر: تذاكر أمم إفريقيا قيد البحث.. وفضل: الأمر بيد جهات سيادية

لم تحسم بعد آلية بيع وتوزيع تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.

وقالت جهاد عامر نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة: "موعد طرح التذاكر للبيع ما زال قيد البحث والتنفيذ، وخلال أيام سيتم الفصل في الأمر بعد تنسيق بين اللجنة المنظمة والاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

وأضافت عامر خلال البرنامج الإذاعي "وان تو": "هناك 22 ألف زائر لموقع البطولة تقدموا للعمل تطوعا في كأس الأمم الإفريقية، استوفى منهم 1966 شخصا لكافة الشروط".

وواصلت: "كما أن هناك 29 متطوعا من دول أجنبية منهم 8 دول ستشارك في كأس الأمم".

من جانبه، قال محمد فضل مدير البطولة عبر إذاعة "راديو مصر": "نظام بيع التذاكر بيد جهات سيادية، ستعرض الأمر على الاتحاد الإفريقي تمهيدا لاعتماده".

وأكد فضل: "التذاكر ستباع بنظام غير مسبوق في مصر، ولكنه يسري في عدد كبير من الدول الأوروبية".

منتخب مصر سيواجه منتخب زيمبابوي في الـ 21 من شهر يونيو المقبل في العاشرة مساءً.

الجولة الثانية، سيلعب منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية في الـ 26 من نفس الشهر في العاشرة مساءً.

ويختتم منتخب مصر مشواره في المجموعات بمواجهة منتخب أوغندا في الـ 30 من شهر يونيو في التاسعة مساءً.

وتقام مباريات المجموعة الأولى في استاد القاهرة.

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