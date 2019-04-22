رغم نهاية الدوري، لكن المصري سيبقي على فريقي مواليد 97 و99 لانتقاء أفضلهم للفريق الأول.

علم FilGoal.com أن إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري، طلب الإبقاء على فريقي ٩٧ و٩٩ بقطاع الناشئين بعد انتهاء دوري الجمهورية، وذلك لمتابعة جميع اللاعبين للوقوف على مستواهم واختيار عناصر جديدة للانضمام من قطاع الناشئين إلى الفريق الأول.

وعقد إيهاب جلال جلسة مع حسام غويبة مدير قطاع الناشئين، تم الاتفاق خلالها على الإبقاء على فريقي ٩٧ و٩٩ من أجل متابعتهم سواء بخوض عدة مباريات أمام الفريق الأول للمصري أو أحد الفرق الأخرى بمتابعة الجهاز الفني للفريق الأول.

ويهتم المدير الفني للمصري بضم عناصر جديدة من قطاع الناشئين إلى الفريق الأول نظرا لوجود أكثر من لاعب يستحق المشاركة مع الفريق الأول.

ويتواجد حاليا مجموعة من لاعبي قطاع الناشئين بتدريبات الفريق الأول، إذ يضع إيهاب جلال في خطته منح فرصة المشاركة للاعبيه الشباب ولكن في الوقت المناسب.

ويستعد المصري لمواجهة الأهلي مساء الخميس المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ19 للدوري المصري.

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