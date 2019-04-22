مدرب أوغندا: نيجيريا والمغرب والسنغال مرشحون لاقتناص أمم إفريقيا ولكن مصر الأقرب

يتوقع سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا ألا يخرج لقب كأس الأمم الإفريقية من بين أنياب منتخبات مصر والسنغال ونيجيريا والمغرب.

أوغندا وقعت في المجموعة الأولى رفقة البلد المضيف مصر، والكونغو الديمقراطية وزيمبابوي.

وقال ديسابر لشبكة ESPN عن أبرز المرشحين "السنغال ونيجيريا والمغرب هم المرشحون الأوفر حظاً، لكن مصر أيضا أقرب، لأنها تستضيف البطولة، هذه الفرق الأربعة ستذهب بعيداً".

وأضاف "نحن في مجموعة مصر، وهم فريق نعرفه جيدًا. أنا شخصياً أعرفهم جيدًا حيث عملت في مصر 5 أشهر مع فريق الإسماعيلي، ولعبنا معهم عدة مرات.

وأكمل مدرب الدراويش السابق "عندما نلعب ضد مصر، يعرف الأولاد أنه من الممكن الحصول على نتيجة إيجابية لما لا".

ولعب المنتخب المصري ضد نظيره الأوغندي 3 مرات خلال العامين الماضيين.

وأوضح "لقد هزمناهم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بكمبالا، في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة سجلوا هدفهم الوحيد في الدقيقة 89".

وعن مباراة نسخة 2019 "ستكون صعبة للغاية، فهم الأقرب للفوز بالطبع، لكن ليس من السيء للغاية اللعب ضدهم أيضًا".

واستمر "المنتخب المصري قوي على الصعيد الفردي، وربما كمجموعة تكون أقل قوة مما كانت عليه في السنوات السابقة، لكن الجماهير ستدفعهم بقوة".

أوغندا قد تتأهل إلى الدور التالي باعتبارها من أفضل 4 ثوالث في المجموعات الست للمسابقة التي بات عدد فرقها 24 منتخبا.

منتخب مصر سيواجه منتخب زيمبابوي في الـ 21 من شهر يونيو المقبل في العاشرة مساءً.

الجولة الثانية، سيلعب منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية في الـ 26 من نفس الشهر في العاشرة مساءً.

ويختتم منتخب مصر مشواره في المجموعات بمواجهة منتخب أوغندا في الـ 30 من شهر يونيو في التاسعة مساءً.

وتقام مباريات المجموعة الأولى في استاد القاهرة.

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