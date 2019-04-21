مران الزمالك - انتظام جنش وتأهيل بوطيب.. وظهور كاسونجو قبل مواجهة بيراميدز

انتظم محمد عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك في المران الجماعي لفريقه استعداد لمواجهة بيراميدز بعد غد الثلاثاء.

ولم يشارك جنش في مران الزمالك أمس السبت واكتفى بفقرة في الجيمانيزوم بناء على قرار كريستيان جروس المدير الفني للأبيض.

أما خالد بوطيب مهاجم الفريق أدى تدريبات تأهيلية وعلاجية على هامش المران، وحرص محمد أسامة طبيب الفريق على الاطمئنان على حالة المهاجم المغربي ومتابعته أثناء التدريبات.

وكان خالد بوطيب قد تعرض للإصابة في لقاء الإسماعيلي، وحصل علي راحة من التدريبات أمس السبت.

على جانب آخر ظهر الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك السابق في مران الفريق لدعم زملائه قبل مواجهة بيراميدز.

وحرص جروس على الحديث مع كاسونجو والاطمئنان عليه، كذلك تحدث اللاعب مع أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في النادي.

بينما حرص جميع لاعبي الزمالك بالترحيب بزميلهم السابق والذي خرج للإعارة لصفوف الوحدة السعودي في شهر يناير الماضي.

ويلعب الزمالك ضد بيراميدز الثلاثاء المقبل في الجولة الـ26 للدوري المصري.

الأبيض يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 60 نقطة بالتساوي مع بيراميدز الذي لعب مباراتين أكثر من الزمالك.

اقرأ أيضا

أصحاب السنام.. سخرية إيطاليا من يوفنتوس التي حولها جمهوره إلى فخر

مدرب حراس الوحدة: أثق في انضمام عواد "البطل" للمنتخب.. وكيبا أخطأ في التعامل مع هدف صلاح

ثروت سويلم لـ في الجول: لقاء بيراميدز والزمالك بدون جمهور

تقرير مغربي: فضيحة في أمم إفريقيا تحت 17 عاما.. ومجدي عبد الغني يعلق

وكيله يوضح.. هل بدأ الأهلي مفاوضات تمديد استعارة رمضان.. واللاعب يسافر ألمانيا للعلاج