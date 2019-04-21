مران الزمالك - انتظام جنش وتأهيل بوطيب.. وظهور كاسونجو قبل مواجهة بيراميدز

الأحد، 21 أبريل 2019 - 18:26

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة

انتظم محمد عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك في المران الجماعي لفريقه استعداد لمواجهة بيراميدز بعد غد الثلاثاء.

خالد بوطيب

النادي : الزمالك

محمود جنش

النادي : الزمالك

بيراميدز
الزمالك

ولم يشارك جنش في مران الزمالك أمس السبت واكتفى بفقرة في الجيمانيزوم بناء على قرار كريستيان جروس المدير الفني للأبيض.

أما خالد بوطيب مهاجم الفريق أدى تدريبات تأهيلية وعلاجية على هامش المران، وحرص محمد أسامة طبيب الفريق على الاطمئنان على حالة المهاجم المغربي ومتابعته أثناء التدريبات.

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وكان خالد بوطيب قد تعرض للإصابة في لقاء الإسماعيلي، وحصل علي راحة من التدريبات أمس السبت.

على جانب آخر ظهر الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك السابق في مران الفريق لدعم زملائه قبل مواجهة بيراميدز.

وحرص جروس على الحديث مع كاسونجو والاطمئنان عليه، كذلك تحدث اللاعب مع أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في النادي.

بينما حرص جميع لاعبي الزمالك بالترحيب بزميلهم السابق والذي خرج للإعارة لصفوف الوحدة السعودي في شهر يناير الماضي.

ويلعب الزمالك ضد بيراميدز الثلاثاء المقبل في الجولة الـ26 للدوري المصري.

الأبيض يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 60 نقطة بالتساوي مع بيراميدز الذي لعب مباراتين أكثر من الزمالك.

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