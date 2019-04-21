مران الأهلي - فقرة خاصة لعلاج إهدار الفرص.. وتخفيف الحمل البدني

الأحد، 21 أبريل 2019 - 18:02

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - صن داونز

حرص أليخاندرو مخطط أحمال الأهلي على تنفيذ برنامج بدني للعديد من لاعبي الفريق للتخلص من الإجهاد وذلك قبل مواجهة المصري البورسعيدي.

وخفض الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتين لاسارتي الحمل البدني للاعبين خوفا من تعرضهم للإجهاد مع الاكتفاء بأداء تدريبات استشفائية مع تنفيذ بعض الجمل الفنية.

على جانب آخر خصص لاسارتي فقرة مطولة لعلاج إهدار الفرص في الهجوم مع التركيز على إنهاء الهجمات بشكل سليم أمام مرمى الخصوم.

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المدرب الأوروجواياني حرص أيضا على الاجتماع بأعضاء الجهاز الفني بالكامل على هامش المران قبل أن يعقد محاضرة بالفيديو مع جميع اللاعبين.

ثم عقد لاسارتي جلسة منفردة مع أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق.

وواصل الحارس شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي التدريبات التأهيلية، بينما أدى حسام عاشور قائد الفريق تدريبات في صالة الجيمانيزيوم.

وعاد محمد هاني ظهير أيمن الفريق للمشاركة مرة أخرى في التدريبات الجماعية للأهلي بعد الانتهاء من البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع له في الأيام السابقة بعدما اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة.

الأهلي يستعد لمواجهة المصري البورسعيدي الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الـ19 للدوري.

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