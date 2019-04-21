المقاصة يكشف أسباب رحيل طلعت يوسف عن الفريق.. وخطتهم المقبلة

كشف اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر للمقاصة، عن أسباب رحيل طلعت يوسف عن تدريب الفريق.

وقال عبد السلام في تصريحات لبرنامج (ساعة مع شوبير) على إذاعة أون سبورت: "استقالة طلعت يوسف من تدريب مصر للمقاصة كانت مفاجئة قبل 48 ساعة من مباراة الاتحاد السكندري".

وأوضح "أسباب الاستقالة لا تتعلق بنا كإدارة للنادي أو لأي تقصير منا، لكن كل ما في الأمر أن بعض الأخبار تحدثت عن أن النادي يتفاوض مع مختار مختار مدرب الإنتاج الحربي لتدريب الفريق، وهو الأمر غير الصحيح على الإطلاق".

وأضاف "حاولنا إقناعه بأنها مجرد اجتهادات صحفية، لكن الوقت كان قد فات واتخذ قراره، أما بخصوص الشرط الجزائي وتلك الأمور فأنا لا أحب الخوض فيها أو الأخذ بها وأفضل إنهاء الأمور بشكل ودي".

رئيس المقاصة تحدث أيضا عن الفترة المقبلة، فقال "حتى الآن لم نتخذ قرارنا، ولسنا في عجلة من أمرنا لأن المباراة المقبلة يوم 30 أبريل الجاري، كما أننا نملك مدربان مساعدان في جهاز طلعت يوسف، يقودان الفريق بالفعل ويستطيعان تسيير الأمور بشكل جيد".

وأتم "العديد من الأسماء مطروحة لتدريب الفريق، سواء ميدو، أو خالد جلال، أو طارق يحيى أو طارق مصطفى، أو مختار مختار. كلها أسماء مطروحة لكننا لم نتخذ القرار بعد".

ويستعد مصر للمقاصة لمواجهة بيراميدز يوم 30 أبريل الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري المصري.

ويحتل مصر للمقاصة المركز السادس في ترتيب الدوري حاليا برصيد 41 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن المصري صاحب المركز الرابع.

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