مستشفى الأهلي – نيدفيد إلى ألمانيا لجراحة الغضروف.. برنامج علاجي لعمرو جمال ومحمد محمود يبدأ التأهيل

سافر كريم وليد "نيدفيد" إلى ألمانيا من أجل جراحو الغضروف، فيما بدأ محمد محمود برنامجه التأهيلي من الإصابة.

وعقد مارتن لاسارتي المدير الفني الأوروجواني للنادي الأهلي، مع خالد محمود طبيب الفريق من أجل الاطمئنان على كافة البرامج التأهيلية الخاصة بمصابي الفريق؛ للوقوف على حالة كل لاعب، وتحديد موعد مبدئي لعودتهم بشكل سليم للتدريبات الجماعية وإعلان جاهزيتهم طبيا.

ونقل طبيب الفريق كافة التطورات الخاصة بحالة كل لاعب، وسير برنامجه التأهيلي بشكل جيد لتجهيزه للمرحلة المقبلة، ووضعه تحت تصرف الجهاز الفني.

وسافر نيدفيد إلى ألمانيا من أجل إجراء جراحة غضروف الركبة، بعد موافقة النادي على سفره للعلاج بالخارج.

وكان اللاعب قد أجرى أشعة أثبتت إصابته بتمزق في غضروف الركبة، تعرض لها أثناء مباراة مصر للمقاصة بالدوري.

من جهة أخرى، بدأ محمد محمود لاعب وسط الفريق، تنفيذ برنامجا تأهيليا وضعه الخبير الألماني؛ للتعافي من الإصابة بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبي.

ويخوض محمود برنامجه التأهيلي في الجيم قبل أن يبدأ بعدها بشكل تدريجي تنفيذ مرحلة جديدة من البرنامج في الملعب والذي يعقبه دخول اللاعب في المراحل النهائية لتجهيزه للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.

وكان اللاعب قد عاد من ألمانيا خلال الأيام الماضية ومعه جدول خاص بالبرنامج التأهيلي الذي يسير عليه، والذي تم وضعه من خلال البروفيسور الألماني فايلر الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي للاعب في برلين.

وأخيرا، يخضع عمرو جمال مهاجم الفريق لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الأمامية.

وأجرى اللاعب أشعة مؤخرًا للاطمئنان على إصابته في العضلة الأمامية، حيث تم وضع برنامج تأهيلي خاص للاعب؛ من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري يوم الخميس المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ19 لبطولة الدوري.

اختر تشكيل الأهلي المثالي أمام المصري من هنا.

اقرأ أيضا

أصحاب السنام.. سخرية إيطاليا من يوفنتوس التي حولها جمهوره إلى فخر

مدرب حراس الوحدة: أثق في انضمام عواد "البطل" للمنتخب.. وكيبا أخطأ في التعامل مع هدف صلاح

ثروت سويلم لـ في الجول: لقاء بيراميدز والزمالك بدون جمهور

تقرير مغربي: فضيحة في أمم إفريقيا تحت 17 عاما.. ومجدي عبد الغني يعلق

وكيله يوضح.. هل بدأ الأهلي مفاوضات تمديد استعارة رمضان.. واللاعب يسافر ألمانيا للعلاج