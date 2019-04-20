بالفيديو - الدوري على مرمى حجر.. برشلونة يتجاوز سوسيداد ويقترب من الحفاظ على لقبه

بات تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني للموسم الحالي مسألة وقت، بعد انتصاره على ضيفه ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب كامب نو، في الجولة 33 من المسابقة.

كليمنت لونجليه وجوردي ألبا تكفلا بجلب النقاط لـ برشلونة، بينما سجّل خوانمي هدف سوسيداد الوحيد.

ليرفع برشلونة رصيده إلى 77 نقطة في المركز الأول، ويتجمد برصيد سوسيداد عند 41 نقطة في المركز العاشر.

برشلونة استعاد فارق الـ9 نقاط مع مطارده أتليتكو مدريد قبل 5 جولات على نهاية المسابقة، مما يعني أن فوزين إضافيين لـ برشلونة سيحسمان لقب الدوري له رسميا دون النظر إلى أي نتائج أخرى.

فيما فشل سوسيداد في الخروج بشباك نظيفة بزياراته لملعب كامب نو في بطولة الدوري مرة جديدة، إذ ترجع الشباك النظيفة الأخيرة للفريق الباسكي إلى موسم 1983\1984.

برشلونة تحصّل على فرصة افتتاح التسجيل في الدقيقة 28 من ركلة حرة مباشرة، لكن تسديدته لم تتمتع بالدقة المعتادة، ومرت مباشرة أعلى العارضة.

الفرصة الأخطر في الشوط الأول سنحت لـ خوانمي لاعب سوسيداد في الدقيقة 36 عندما انفرد بـ مارك أندري تير شتيجن، والأخير منعه من افتتاح التسجيل لفريقه.

ليأتي العقاب في نهاية الشوط عندما افتتح الفرنسي كليمنت لونجليه التسجيل لـ برشلونة بضربة رأسية بعد ركلة ركنية نفذها عثمان ديمبيلي.

لونجليه سجّل هدفه الأول في الدوري مع برشلونة بعد أن سجل سابقا في كأس الملك، فيما هز برشلونة الشباك مستغلا ركلة ركنية لأول مرة في المسابقة هذا الموسم.

في الشوط الثاني تلاعب مهاجمو برشلونة بمدافعي سوسيداد في الدقيقة 58، منفذين لعبة جماعية رائعة انتهت على تسديدة ديمبيلي التي مرت بجوار القائم مباشرة.

اللحظات المثيرة شهدت هدف التعادل لـ سوسيداد بواسطة خوانمي في الدقيقة 62 بعد تمريرة بينية خارقة من زميله ميكيل ميرينو.

الهدف هو الـ100 في شباك تير شتيجن بمسابقة الدوري الإسباني، في 113 مباراة خاضها مع برشلونة.

لكن سوسيداد لم يهنأ كثيرا بهدف التعادل، فعاد برشلونة للتقدم مجددا في الدقيقة 64 بواسطة جوردي ألبا بعد تمريرة من ليو ميسي وإنهاء مميز للهجمة بالقدم اليمنى.

ليسجل ثنائي دفاعي في مباراة واحدة بالدوري مع برشلونة لأول مرة منذ أن فعلها جيرارد بيكيه وأدريانو أمام أتليتك بلباو في ديسمبر 2012.

التمريرة الحاسمة هي الرقم 13 لـ ميسي هذا الموسم، ليكتفي بالصناعة ويغيب عن التهديف في مواجهة سوسيداد.

برشلونة حافظ على تقدمه حتى نهاية المواجهة رغم حضوره كثيرا في مناطق سوسيداد، ليصير قريبا من الاحتفاظ بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

برشلونة يكفيه الفوز في مباراتين من أصل 5، بل قد يتوَج في الجولة المقبلة إن فاز على ديبورتيفو ألافيس، وخسر أتليتكو مدريد أمام فالنسيا.

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