رونالدو بعد الخروج من دوري الأبطال: لا أقوم بالمعجزات

الأربعاء، 17 أبريل 2019 - 15:58

كتب : إسلام أحمد

كريستيانو رونالدو ووالدته

شعر البرتغالي كريستيانو رونالدو بالحزن والإحباط عقب توديع دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس الإيطالي على يد أياكس الهولندي.

وحقق أياكس الهولندي المفاجأة وفاز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يوفنتوس تحت أنظاره جماهيره بهدفين مقابل هدف وخطف بطاقة التأهل للمربع الذهبي.

وكشفت الصحيفة الإيطالية "كورييري ديللو سبورت" عما قاله رونالدو لوالدته عقب نهاية اللقاء.

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وجاءت التصريحات على لسان دولوريس أفيرو والدة كريستيانو "لقد كان غاضبا لأنه كان يريد التأهل إلى النهائي، وسيكون موجود هناك الموسم المقبل".

وقال رونالدو لوالدته "لا أقوم بالمعجزات، الأمور تسير بشكل جيد في الدوري، ونفتقد بعضا من الحظ في دوري الأبطال، لكن لا يمكننا فعل شيء آخر حيال هذا، الحياة تمر".

وفشل رونالدو في قيادة يوفنتوس لتحقيق أهم أهدافهم الموسم الحالي بحصد لقب دوري أبطال أوروبا.

وسجل رونالدو 6 أهداف أوروبية الموسم الحالي، 5 منها جاءت في الأدوار الإقصائية دون أن يسجل أي من زملائه.

ويتصارع البرتغالي على حصد لقب هداف الدوري الإيطالي محتلا المركز الرابع برصيد 19 هدفا، والذي يحتاج فيه يوفنتوس للفوز بمباراة واحدة للتتويج بلقب الدوري للمرة الثامنة على التوالي.

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