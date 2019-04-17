مواعيد مباريات الأربعاء 17-4-2019 والقنوات الناقلة.. ليفربول وقمة مانشستر سيتي وتوتنام

يقام اليوم الأربعاء مباراتين في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

في التاسعة مساء وعبر قناة "بي إن سبورتس 1" سيلتقي مانشستر سيتي مع نظيره توتنام.

وفي الوقت ذاته وعبر قناة "بي إن سبورتس 2" سيواجه بورتو نظيره ليفربول.

أما في فرنسا سيلتقي نانت مع باريس سان جيرمان في الدوري عبر قناة "بي إن سبورتس 6" في تمام السابعة مساء.

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