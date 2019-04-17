مواعيد مباريات الأربعاء 17-4-2019 والقنوات الناقلة.. ليفربول وقمة مانشستر سيتي وتوتنام

الأربعاء، 17 أبريل 2019 - 00:40

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - تشيلسي

يقام اليوم الأربعاء مباراتين في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

في التاسعة مساء وعبر قناة "بي إن سبورتس 1" سيلتقي مانشستر سيتي مع نظيره توتنام.

وفي الوقت ذاته وعبر قناة "بي إن سبورتس 2" سيواجه بورتو نظيره ليفربول.

أخبار متعلقة

#ليلة_الأبطال – سولشاير: إن أردنا عودة يونايتد علينا أن نتحدى برشلونة.. السنوات المقبلة هامة فالفيردي: لا يمكن إيقاف ميسي.. وليفربول المرشح لمواجهة برشلونة دي يونج: مواجهة يوفنتوس كانت أصعب من ريال مدريد.. وأتمنى مواجهة برشلونة

أما في فرنسا سيلتقي نانت مع باريس سان جيرمان في الدوري عبر قناة "بي إن سبورتس 6" في تمام السابعة مساء.

لمعرفة مواعيد المباريات والقنوات الناقلة اضغط هنا

اقرأ أيضا

خبر في الجول – الزمالك يوافق على عملية جراحية لـ ساسي ويُطمئِن اللاعب

حوار مع ميسي قبل 18 عاما.. يختار فريقه المفضل وذكرى موت حزينة

مصدر بـ كاف لـ في الجول: خاطبنا التلفزيون المصري بشأن لقطة أغادير.. "تختلف عما حدث مع أزارو"

3 مصريين ضمن 27 حكما في القائمة المبدئية لكأس أمم إفريقيا

مؤتمر #ليلة_الأبطال – كلوب يتحدث عن المنافسة بين صلاح وماني.. ومن الأهم الدوري أم الأبطال

تقرير جزائري يكشف ما حدث بعد إقالة عمرو فهمي من كاف: مصمم على القتال للنهاية

ليفربول توتنام مانشستر سيتي ليلة الأبطال

نرشح لكم

أخر الأخبار

ليلة ميسي وسلبيات كثيرة للشياطين الحمر.. أبرز أرقام فوز برشلونة على يونايتد 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أليجري: لن أرحل عن يوفنتوس.. أياكس دمرنا في الشوط الثاني 2 ساعة | أوروبا
ميدو: 7 نقاط تقرب الزمالك للدوري.. وهذه مشكلة جروس 2 ساعة | الدوري المصري
الأهلي لـ في الجول: فوجئنا باجتماع أمني "ثان" يطلب إقامة مباراة بيراميدز دون جمهور 2 ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الأربعاء 17-4-2019 والقنوات الناقلة.. ليفربول وقمة مانشستر سيتي وتوتنام 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
ميدو: الوحدة خسرني والإدارة معذورة.. الأمر أكثر من كرة قدم 3 ساعة | السعودية

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 شاهد هدف صلاح المدهش من 12 زاوية "ردود أفعال مجنونة" 2 تعرف على كل مواعيد وتوقيتات وملاعب مباريات أمم إفريقيا.. مصير مصر والمجموعة النارية 3 صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن صلاح رغم عودة الأسطورة بعد 11 عاما 4 كاراجير: أُفضل خسارة خدمات صلاح عن ساديو ماني

قد ينال إعجابك