ليلة_الأبطال – سولشاير: إن أردنا عودة يونايتد علينا أن نتحدى برشلونة.. السنوات المقبلة هامة

اعترف أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن ناديه عليه العمل بقوة في السنوات المقبلة إن أراد تحدي برشلونة والوصول لمستواه.

وخسر مانشستر يونايتد بثلاثية دون رد أمام برشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء في ملعب كامب نو عقب الهزيمة ذهابا في أولد ترافورد بهدف دون رد.

وقال سولشاير عقب المباراة: "إن أردنا عودة مانشستر يونايتد الحقيقي وتقاليده الأصلية فعلينا تحدي الأندية مثل برشلونة يجب أن أقر أنهم كانوا أفضل منا في كلا المباراتين".

وواصل "كان الفارق في جودة التهديف بين الفريقين كبيرا عندما أتيحت لنا فرصة مبكرة شعرت إننا سنحقق شيئا جيدا ولكن سجل برشلونة هدفين وقتل اللقاء".

وشدد المدرب النرويجي "ستكون السنوات المقبلة في غاية الأهمية للوصول لذلك المستوى وعلينا أن نعمل بقوة".

وتابع "للفوز بتلك المباريات نحتاج للأداء بشكل جيد وحدث ذلك في البداية ثم سجل ميسي هدفا رائعا وصنع الفارق فهو موهبة استثنائية مثل رونالدو وهما الأفضل في العقد الأخير قد تواجه ميسي بطريقة جيدة لكن حينما يجد المساحة فهو يصبح خطيرا جدا".

وأتم "نريد لعب مثل تلك المباريات الموسم المقبل لذا ينتظرنا أسبوع هام جدا في الدوري وعلينا التركيز عليه للتأهل لتلك المسابقة مرة أخرى".

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