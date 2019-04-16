دي يونج: مواجهة يوفنتوس كانت أصعب من ريال مدريد.. وأتمنى مواجهة برشلونة

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 - 23:36

كتب : FilGoal

فرينكي دي يونج

يرى فرينكي دي يونج نجم أياكس أمستردام أن مواجهة فريقه ليوفنتوس الإيطالي كانت أصعب من الفوز على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وتأهل أياكس لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على يوفنتوس في ملعبه ووسط جماهيره 2-1 في إياب ربع النهائي، بعدما أقصى ريال مدريد في دور الـ16.

وقال دي يونج عقب المباراة: "مواجهة يوفنتوس كانت أصعب بكثير من ريال مدريد وقابلنا خلال المباراتين صعوبات أكثر".

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النجم الهولندي الشاب أضاف خلال تصريحاته لقناة بي إن سبورتس "أياكس يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين وكنا بارعين في الشوط الثاني وقدمنا أداء قوي".

وعن إمكانية فوز فريقه بلقب البطولة قال "كل شيء وارد، نريد الفوز باللقب ولكن علينا أولا أن نلعب ضد فريقا قويا في نصف النهائي".

وبسؤاله إذا واجه فريقه برشلونة في النهائي رد قائلا "بالتأكيد سيكون أمرا رائعا أن نلعب ضد برشلونة، ولكن الأجمل سيكون الفوز عليهم وحصد اللقب".

وينتظر أياكس مواجهة المتأهل من مانشستر سيتي وتوتنام في نصف النهائي.

وبنهاية الموسم الحالي سينتقل فرينكي دي يونج إلى برشلونة الإسباني الذي تعاقد معه قبل عدة شهور.

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