ليلة_الأبطال – بوسكيتس: عشنا دقائق صعبة قبل هدف ميسي الأول.. وتأهل أياكس ليس مفاجأة

اعترف سيرجيو بوسكيتس لاعب خط وسط برشلونة بأن فريقه عرض نفسه للخطر في الدقائق الأولى من مواجهته ضد مانشستر يونايتد.

وفاز برشلونة على يونايتد بثلاثية دون رد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب كامب نو يوم الأربعاء ليتأهل إلى نصف النهائي.

وقال بوسكيتس عقب المباراة: "تفاجئنا ببداية المباراة القوية من يونايتد وكرة راشفورد في العارضة حتى جاء هدف ميسي الأول وتغير كل شيء بعد ذلك وسيطرنا على اللقاء".

وواصل "أنا سعيد جدا بالتأهل إلى نصف النهائي فالثلاث سنوات الأخيرة كانت صعبة".

وتعد هذه هي أول مرة يتأهل فيها برشلونة لنصف النهائي منذ عام 2015.

وبسؤاله من سيلاقي برشلونة في نصف النهائي بين ليفربول أو بورتو قال: "أعتقد أن ليفربول سيتأهل وهو فريق صعب للغاية".

وبسؤاله عن حلمه في تحقيق الثلاثية الموسم الجاري مع برشلونة قال: "نحن في موقف رائع في نهائي الكأس ومتصدرين للدوري وفي نصف نهائي الأبطال هو حلم نريد تحقيقه".

أما عن تأهل أياكس أمستردام لنصف النهائي عقب تغلبه على يوفنتوس قال بوسكيتس: "لم يكن الأمر مفاجئا لي بالرغم من كون يوفنتوس كان مرشحا للقب ولكن أياكس يقدم كرة جميلة".

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