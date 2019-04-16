رئيس الإسماعيلي: كيف نفرط في متولي والمحمدي.. وعواد سيعود الموسم المقبل

شدد إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي أن فريقه لن يتنازل عن لاعبين عقودهم ممتدة مع الفريق، متسائلا "كيف نقوم بالتخلي عن محمود متولي وباهر المحمدي؟".

ثنائي دفاع الفريق جذب أنظار القطبين الأهلي والزمالك بحسب تقارير صحفية، وينتهي عقد متولي مع الفريق بنهاية الموسم المقبل، أما عقد المحمدي فينتهي بنهاية موسم 2022/2023.

وقال عثمان للصحفيين: "لا تفكير في التخلي عن اللاعبين أصحاب العقود الممتدة مع الفريق".

وأضاف "الفريق في حاجة لجهودهم في ظل بنائنا لفريق قوي ينافس على البطولات، نسعى للتدعيم وزيادة القوة الضاربة للفريق".

وشدد "كيف أفرط في القوى الأساسية مثل محمود متولي وباهر المحمدي؟".

وأعلن عثمان مرة أخرى: "حارس الفريق محمد عواد في رحلة إعارة لدى الوحدة السعودي، وسيعود للإسماعيلي في الموسم المقبل حيث نحتاج لجهوده".

واستدرك "الاحتراف الخارجي الجاد فقط سيجعلنا نوافق على رحيل أي لاعب، مع ضمانات بعدم حدوث أي أمور تضرنا".

وأتم "نسعى من الآن لتدعيم خطوطنا بمهاجمين أجنبيين، باختيار الجهاز الفني ومعاونة اللجنة الفنية في النادي".

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع في الدوري المصري الموسم الحالي بـ37 نقطة جمعهم من 26 مباراة.

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