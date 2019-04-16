"نعم، مانشستر سيتي قدم عرضا رسميا لنجم منتخب العراق"

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 - 21:23

كتب : FilGoal

مهند علي ميمي

أعلن نيبوشا يوفوفيتش المدير الفني لفريق الشرطة العراقي تلقي نجم هجوم فريقه ومنتخب العراق، مهند علي ميمي، عرضا للعب في مانشستر سيتي.

مهند علي كاظم

النادي : الشرطة

وقال مدرب الزمالك السابق في تصريحات لبوابة العين: "نعم مهند يملك عرضا حقيقيا من مانشستر سيتي، وهو يملك القدرة على النجاح والتأقلم".

وأضاف "أطلقت على هذا المهاجم الفذ لقب باتيستوتا الكرة الآسيوية، وأتمنى له النجاح فيما هو قادم".

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وبحسب تقارير صحفية عراقية، فإن يوفنتوس قد أبدى اهتماما بمهند من قبل.

ميمي من مواليد عام 2000، وسجل هدفين رائعين في شباك فييتنام واليمن في كأس آسيا السابقة والتي شهدت انفجاره وتألقه.

وسجل ميمي 6 أهداف دولية في 10 مباريات بقميص أسود الرافدين.

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