نفت إيناس عثمان مخرجة مباراة الزمالك وحسنية أغادير المغربي في كأس الكونفدرالية، أي أنباء أشارت إلى إيقافها.

وقال عثمان في تصريحات لـFilgoal.com: "لم يصدر أي قرار بإيقافي، لم يتم إبلاغي بهذا من أي مسؤول في التليفزيون المصري حتى الآن".

وتحوّلت عثمان لتوجيه رسالة ردا على الانتقادات التي طالتها بعدم إعادة اللقطة الجدلية الخاصة بهجمة حسنية أغادير في الدقائق الأخيرة: "أنا لست الحكم، مشادات الجماهير هي سبب هذه البلبلة في حقي".

ودللت مخرجة المباراة على صحة تعاملها مع ظروف المباراة: "اللقطة المنتشرة لـ جنش على وسائل التواصل الاجتماعي أنا من عرضها في الأساس".

وكان الزمالك قد نجح في العبور إلى نصف نهائي الكونفدرالية، بفوزه 1-0 على حسنية أغادير على ملعب الجيش في السويس.

المباراة شهدت فرصة خطيرة لـ حسنية أغادير في الدقيقة 83، تصدى لها محمود عبد الرحيم "جنش"، مع شكوك بعبور الكرة خط المرمى، شكوك لم تتأكد صحتها، إذ لم يتم إعادة اللقطة من زاوية جانبية حتى نهاية المباراة.

لاحقا دافعت إيناس عثمان عن نفسها عبر محطة "صدى البلد" وقالت: "إذا رجعتم من جديد شريط المباراة، ستكتشفون أن الإيقاع كان سريعا للغاية عقب اللقطة، وذلك لم يكن ممكنا أن أعيدها بعدها مباشرة".

وأضافت: "إذا رجعتم من جديد شريط المباراة، ستكتشفون أن الإيقاع كان سريعا للغاية عقب اللقطة، وذلك لم يكن ممكنا أن أعيدها بعدها مباشرة".

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