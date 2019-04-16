أدريانو يعلن تسجيل فيلم وثائقي عن حياته‎

أعلن المهاجم البرازيلي أدريانو لاعب إنتر ميلان الإيطالي السابق عن فيلم وثائقي يتضمن مسيرته.

المهاجم البرازيلي البالغ 37 عاما لم يلعب منذ 2016 عندما انتهت تجربته مع ميامي يونايتد الأمريكي عقب تجارب غير ناجحة.

وأعلن البرازيلي عبر قناة نادي إنتر ميلان "قريبا سيتم تسجيل فيلم وثائقي يعرض حياتي".

وتابع "لم يتم تحديد الممثل الذي يقوم بدوري، المخرج والطاقم الفني سيأتون قريبا لإيطاليا للحديث مع الناس الذين تقاسمت معهم العيش في هذا البلد".

واستعاد البرازيلي ذاكرته للحديث عن تجربته مع روما وإنتر ميلان "لقد سجلت هدفين في نهائي كأس إيطاليا، أحب جماهير إنتر ميلان وكذلك لدي احترام كبير لجماهير روما".

وعن احتمالية عودة البرتغالي جوزيه مورينيو لتدريب إنتر مرة أخرى "جوزيه مدرب كبير لكن لابد أن أقول إنني أحب لوتشيانو سباليتي، القرار يعتمد على النادي".

وارتدى أدريانو على فترتين قميص إنتر ميلان، الأولى لنصف موسم 2001-02، ثم من 2004 وحتى 2009، كما لعب لأندية فيورنتينا وبارما وساو باولو وفلامنجو وأتلتيكو باراناينسي.

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